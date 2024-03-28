Поляки тимчасово розблокували пункт пропуску "Угринів-Долгобичув" для руху вантажівок

У четвер, 28 березня, у пункті пропуску "Угринів-Долгобичув", що на польсько-українському кордоні, тимчасово завершилося блокування руху вантажівок у обох напрямках.

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Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"За інформацією від польських колег, на території Польщі перед пцнктом пропуску «Угринів-Долгобичув» пропуск вантажного транспорту здійснюється в звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на перетин кордону тут очікують 120 вантажівок.

"Разом з тим польська сторона повідомила, що ритмічний пропуск ваговозів орієнтовно триватиме до 02 квітня", - підкреслили у Держприкордонслужбі.

У відомстві просять водіїв та перевізників врахувати цю інформацію.

Зауважимо, 20 березня польські протестувальники розблокували рух усіх транспортних засобів у пункті пропуску "Медика-Шегині". Проїзд транспортних засобів відбувається в штатному режимі.

Також польські фермери 21 березня розблокували пункт пропуску "Зосин-Устилуг".

Зауважимо, станом на ранок 28 березня в чергах на пунктах пропуску з польським кордоном "Ягодин", "Рава-Руська", "Угринів" стоять майже 370 вантажівок. Напроти пункту пропуску "Краківець" перебуває біля 700 вантажівок, а на "Шегині" близько 400 вантажівок.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.

В залежності від КПП, протестувальники пропускають по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

20 березня польські протестувальники почали блокувати та обмежувати рух через кордон пасажирських автобусів на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині".