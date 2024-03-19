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Категорія
Економіка
Дата публікації

Через блокаду польського кордону бюджет недоотримав 7,7 млрд грн у лютому

протест в Польщі
Фото: Укравтопром

Блокування польсько-українського кордону польськими фермерами призвело до втрати 7,7 млрд грн митних платежів.

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Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Поки дам лише одну цифру: розрахункові недонадходження митних платежів через блокування польськими протестувальниками автомобільних шляхів під’їзду до пунктів пропуску на кордоні – 7,7 млрд грн", - повідомив Железняк.

Тим часом через блокаду кордону польськими фермерами, яка триває вже більше місяця, українська економіка втратила приблизно $500 млн (2 мільярди злотих або ж 18,8 млрд грн). В умовах російської агресії це серйозний удар по обороні країни.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, через блокаду кордону втрачає і польська економіка. Блокування кордону серйозно заважає торгівлі Польщі з Україною, яка у 2023 році становила приблизно €13 млрд, що більш ніж удвічі перевищує обсяг українського експорту до Польщі.

Відновлення страйку на кордоні 

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.

В залежності від КПП, протестувальники пропускають по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

9 березня польська сторона проінформувала українських прикордонників про плани польських фермерів тимчасово розблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Краківець" до 13 березня.

Повідомлялося, що розмова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска 9 березня з представниками фермерських організацій, яка тривала декілька годин, так і не привела до досягнення будь-якої угоди. 

11 березня ускладнення руху для вантажівок на українсько-польському кордоні продовжувалося, протестувальники разом з представниками поліції зупиняли пасажирські автобуси і не пропускали їх через кордон без пояснення причини.

Автор:
Світлана Манько