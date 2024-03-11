Польські протестувальники перестали пропускати пасажирські автобуси

11 березня польські протестувальники разом з представниками поліції зупиняють пасажирські автобуси і не пропускають їх через кордон без пояснення причини.

Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Із заблокованого польського кордону надходять неприємні новини. Протестувальники та поліція зупиняють автобуси, які прямують до Польщі та з Польщі. Пасажирів тримають без будь-яких пояснень", - пише Кубраков.

There is unpleasant news from the blocked Polish border. Protesters and police are stopping buses going to and from Poland. Passengers are being held without any explanation.



We emphasize that these actions are unacceptable in relation to Ukrainian citizens. During the war in… pic.twitter.com/VOo27i6etU — Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) March 11, 2024

Він наголосив, що такі дії є неприпустимими, тим більше під час війни.

"Пасажирами таких автобусів є жінки з малолітніми дітьми, соціально незахищені верстви населення, військовослужбовці, які повертаються або їдуть на навчання, та транзитні люди. Спроба зробити їх заручниками протесту виглядає недоречною для цивілізованого світу", - наголосив міністр.

Посол України в Польщі Василь Зварич написав, що у зв'язку з появою новин про затримки пасажирських автобусів, на місце події виїхав консул Генерального консульства України в Любліні.

"Консулом будуть проведені необхідні розмови на місці, щоб унеможливити будь-які затримки руху пасажирських автобусів. Як і дотепер, рух легкового транспорту і пасажирських автобусів повинен обов'язково відбуватися без жодних перешкод", - зазначив Зварич.

Польська поліція заперечує свою причетність

В той же час, польська поліція спростовує повідомлення Кубракова і свою причетність до затримок автобусів із пасажирами, пише Dziennik Gazeta Prawna.

"Це неправда, нічого подібного не відбувається. Ми як поліція абсолютно не контролюємо ні гуманітарну, ні військову, ні медичну допомогу, ні автобуси з людьми. Вони проходять спокійно", - сказала молодший інспектор Катажина Новак.

Нагадаємо, 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Проте, вже 20 лютого поляки посилили протести і заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

Тим часом через блокаду кордону польськими фермерами, яка триває вже більше місяця, українська економіка втратила приблизно $500 млн (2 мільярди злотих або ж 18,8 млрд грн). В умовах російської агресії це серйозний удар по обороні країни.

Польські фермери не хочуть імплементації "Зеленої угоди"

Нагадаємо, Польща розпочала неофіційні переговори з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо того, щоб деякі положення "Зеленої угоди" не застосовувалися в Польщі, і країна отримала деякі винятки, як великий сільськогосподарський ринок Європи, що є найближчим до України.

Однак польські фермери не хочуть імплементації "Зеленої угоди", імпорту сільськогосподарської продукції з України та вимагають підтримки тваринництва.

"Зелена угода" – це пакет законів ЄС, які покликані дозволити Європі досягти кліматичної нейтральності до 2050 року. Зміни в законодавстві включають, серед іншого, обмеження на використання пестицидів і добрив. Вони також включатимуть реалізацію стратегії "від ферми до столу", яка спрямована на забезпечення більш здорових продуктів харчування.

9 березня відбулася розмова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска з представниками фермерських організацій, яка тривала декілька годин, але так і не привела до досягнення будь-якої угоди.