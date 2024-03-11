На кордоні з Польшею ускладнено рух для вантажівок: деталі

У понеділок, 11 березня, ускладнення руху для вантажівок на українсько-польському кордоні продовжується. Наразі поляки блокують 5 пунктів пропуску з 6 для руху фур.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

Зазначається, що 11 березня протестувальники не пропускатимуть вантажівки через пункт пропуску "Угринів" в напрямку Польщі.

На виїзд з Польщі пропускатимуть по 4 вантажні автомобілі щогодини.

Крім того, 13 березня протестувальники планують поновити блокування вантажівок у напрямку пункту пропуску "Корчова-Краківець".

Також на напрямку пунктів пропуску "Дорогуськ-Ягодин", "Зосін-Устилуг", "Долгобичув-Угринів", "Хребене - Рава-Руська", "Медика-Шегині" обмеження руху для вантажних транспортних засобів продовжується.

Як повідомляють у Держприкордонслужбі, рух легкових транспортних засобів та автобусів на всіх напрямках не обмежується.

Перед пунктом пропуску "Зосін-Устилуг" протестуючі на виїзд з України не пропускатимуть жодної вантажівки. На в'їзд в Україну польські ферми пропускатимуть по 6 вантажних автомобілів щогодини.

Нагадаємо, у ніч з 8 на 9 березня польські протестувальники припинили блокування пункту пропуску "Краківець".

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.

В залежності від КПП, протестувальники пропускають по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

Тим часом через блокаду кордону польськими фермерами, яка триває вже більше місяця, українська економіка втратила приблизно $500 млн (2 мільярди злотих або ж 18,8 млрд грн). В умовах російської агресії це серйозний удар по обороні країни.

Розмова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска 9 березня з представниками фермерських організацій, яка тривала декілька годин, так і не привела до досягнення будь-якої угоди.