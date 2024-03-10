Польські фермери тимчасово розблокували один із пунктів пропуску на кордоні з Україною

У ніч з 8 на 9 березня польські протестувальники припинили блокування пункту пропуску "Краківець". Блокаду кордону в цьому місці вони планують поновити орієнтовно 13 числа.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"В ніч з 8 на 9 березня вони припинили свої дії в напрямку пункту пропуску "Краківець". Це тимчасово, бо вони зазначили, що свої дії поновлять орієнтовно 13 числа", — сказав Демченко.

Разом з тим, польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на пʼяти напрямках – загалом у них на проїзд чекають близько 1700 вантажівок.

З польської сторони на пункту пропуску "Корчова", що межує з пунктом пропуску "Краківець", перетину кордону у бік України чекають близько 600 вантажівок.

Повністю заблокованими залишаються пункти пропуску "Ягодин" та "Шегині". За минулу добу на пункті пропуску "Ягодин" кордон у бік України перетнуло близько 50 вантажівок, а на пункті пропуску "Шегині" — близько 35 вантажівок, додав представник Держприкордонслужби.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.

В залежності від КПП, протестувальники пропускають по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

9 березня польська сторона проінформувала українських прикордонників про плани польських фермерів тимчасово розблокувати рух у напрямку пункту пропуску "Краківець" до 13 березня.

Тим часом через блокаду кордону польськими фермерами, яка триває вже більше місяця, українська економіка втратила приблизно $500 млн (2 мільярди злотих або ж 18,8 млрд грн). В умовах російської агресії це серйозний удар по обороні країни.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, через блокаду кордону втрачає і польська економіка. Блокування кордону серйозно заважає торгівлі Польщі з Україною, яка у 2023 році становила приблизно €13 млрд, що більш ніж удвічі перевищує обсяг українського експорту до Польщі.