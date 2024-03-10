Польские фермеры временно разблокировали один из пунктов пропуска на границе с Украиной

В ночь с 8 на 9 марта польские протестующие прекратили блокировку пункта пропуска "Краковец". Блокаду границы в этом месте они планируют возобновить ориентировочно 13 числа.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"В ночь с 8 на 9 марта они прекратили свои действия в направлении пункта пропуска "Краковец". Это временно, поскольку они отметили, что свои действия возобновят ориентировочно 13 числа", - сказал Демченко.

Вместе с тем, польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти направлениях – в общей сложности в них проезда ждут около 1700 грузовиков.

С польской стороны пункта пропуска "Корчева", который граничит с пунктом пропуска "Краковец", пересечения границы в сторону Украины ожидают около 600 грузовиков.

Полностью заблокированными остаются пункты пропуска "Ягодин" и "Шегини". За минувшие сутки на пункте пропуска "Ягодин" границу в сторону Украины пересекли около 50 грузовиков, а на пункте пропуска "Шегини" — около 35 грузовиков, добавил представитель Госпогранслужбы.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.

В зависимости от КПП протестующие пропускают по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

9 марта польская сторона проинформировала украинских пограничников о планах польских фермеров временно разблокировать движение в направлении пункта пропуска "Краковец" до 13 марта.

Между тем из-за блокады границы польскими фермерами, которая длится уже больше месяца, украинская экономика потеряла примерно $500 млн (2 миллиарда злотых или 18,8 млрд грн). В условиях российской агрессии это серьезный удар по обороне страны.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, из-за блокады границы теряет и польская экономика. Блокировка границы серьезно мешает торговле Польши с Украиной, которая в 2023 году составила примерно €13 млрд, что более чем вдвое превышает объем украинского экспорта в Польшу.