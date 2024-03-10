Переговоры польского премьера Туска с фермерами ни к чему не привели: согласия добиться не удалось

Разговор премьер-министра Польши Дональда Туска с представителями фермерских организаций, который длился несколько часов, так и не привел к достижению какого-либо согласия.

Об этом сообщает "Укринформ".

Отмечается, что фермеры не собираются прекращать акции протеста, в частности, блокирование украинско-польской границы. Более того, 20 марта они планируют провести большую забастовку аграриев по всей Польше.

Позже канцелярия Совета министров выпустила официальное сообщение, в котором говорилось, что глава польского правительства представил фермерам конкретику в виде смягчения для аграриев положений "Зеленого соглашения", в частности, что касается исключения полей из сельскохозяйственного использования. Также Туск обязал министерство сельского хозяйства РП представить программу помощи фермерам, которая, в частности, должна быть ориентирована на уменьшение излишков зерна. Положения по этим действиям должны быть подготовлены до 15 марта и приняты Европейской комиссией.

Однако польские фермеры остались недовольны встречей с Туском – их представители заявили, что на встрече так ничего и не было согласовано, а также было мало конкретики.

"Мы ждем чего-то конкретного, но премьер четко сказал, что у него связаны руки, и он ничего больше сделать не может", - заявил после встречи лидер аграрной "Солидарности" Томаш Обшанский.

Он добавил, что по словам Туска, не может быть речи о закрытии границы для продуктов из-за границ ЕС, то есть границу с Украиной не будут закрывать.

Обшанский подтвердил, что очередной протест фермеров состоится 20 марта.

"Это какое-то решение проблемы по избытку зерна на польском рынке. Это бы позволило фермерам продать то, что остается, и иметь пустые склады. Но если и дальше будет поступать зерно из России и других стран вне ЕС - то через год будет та же проблема", – сказал один из фермеров Анджей Соботинский, передает "Радио Свобода".

Польские фермеры не хотят имплементации "Зеленого соглашения"

Напомним, Польша начала неофициальные переговоры с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен относительно того, чтобы некоторые положения "Зеленого соглашения" не применялись в Польше, и страна получила некоторые исключения, как крупный сельскохозяйственный рынок Европы, ближайший к Украине.

Однако польские фермеры не хотят имплементации "Зеленого соглашения", импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и требуют поддержки животноводства.

"Зеленое соглашение" – это пакет законов ЕС, призванных позволить Европе достичь климатической нейтральности к 2050 году. Изменения в законодательстве включают, в частности, ограничения на использование пестицидов и удобрений. Они также будут включать в себя реализацию стратегии "от фермы к столу", которая направлена на обеспечение более здоровых продуктов питания.

Возобновление акции протеста на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие планировали препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.

В зависимости от КПП протестующие пропускают по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей акции протеста польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

9 марта польская сторона проинформировала украинских пограничников о планах польских фермеров временно разблокировать движение в направлении пункта пропуска "Краковец" до 13 марта.

Между тем из-за блокады границы польскими фермерами, которая длится уже более месяца, украинская экономика потеряла примерно $500 млн (2 миллиарда злотых или 18,8 млрд грн). В условиях российской агрессии это серьезный удар по обороне страны.

По словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, из-за блокады границы теряет и польская экономика. Блокировка границы серьезно мешает торговле Польши с Украиной, которая в 2023 году составила примерно €13 млрд, что более чем вдвое превышает объем украинского экспорта в Польшу.

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