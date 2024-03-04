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Польские аграрии требуют закрыть границу, но экспорт из Польши в Украину значительно вырос

Польские аграрии требуют закрыть границу, но экспорт из Польши в Украину значительно вырос
Экспорт из Польши в Украину значительно вырос. Фото: rp.pl

В 2023 году Украина стала седьмым по размеру экспортным рынком для Польши, уступив лишь Германии, Чехии, Франции, Великобритании, Италии и Нидерландам, но опередив США. При этом в 2021 году Украина занимала пятнадцатое место среди всех стран, в которые Польша экспортировала свою продукцию.

Как пишет Rzeczpospolita, хотя польские фермеры требуют закрыть границу для товаров из Украины и продолжают масштабные акции протеста, торговый баланс показывает, что он явно в пользу Польши.  

Фото 2 — Польские аграрии требуют закрыть границу, но экспорт из Польши в Украину значительно вырос

Издание отмечает, что в последние годы польский экспорт в Украину значительно оживился. В 2020 году он составил почти 23,3 млрд злотых, в 2022 году – 45,6 млрд злотых, а в 2023 году – уже почти 52 млрд злотых. Стоимость импорта также выросла, несколько менее впечатляюще: с 11,5 млрд злотых в 2020 году до 20,3 млрд злотых в 2023 году.

"Это дало этой стране (Украине) место во второй десятке важнейших поставщиков для Польши. Однако рекордное положительное сальдо торговли с Украиной в прошлом году было более чем в три раза выше, чем до начала войны, в 2021 году", - говорится в статье.

Фото 3 — Польские аграрии требуют закрыть границу, но экспорт из Польши в Украину значительно вырос

Украинские и польские производители молочной продукции боятся потерять рынки сбыта

Польская молочная палата, Ассоциация молочных предпринимателей Украины и Ассоциация производителей молока совместно обратились в правительства обеих стран с призывом обеспечить, чтобы молочная отрасль не стала жертвой спора и блокирования границы, поскольку это важный элемент в экономиках обеих стран, а Украина является третьим экспортным рынком для польских. молочных продуктов после Великобритании и Алжира

Агнешка Малишевская, президент Польской молочной палаты, утверждала, что закрытие границы для польских молочных продуктов или ограничение торговли между странами будет означать огромные проблемы, особенно для польского молочного сектора и производителей молока в Польше.

В палате сообщили, что экспорт молочной продукции в Украину составляет 3%. В Украину экспортируются спелые сыры (8% общего экспорта), сыр (3%) и йогурты (16%). Экспорт стабилен с 2020 года. Из Украины импортируется сухое молоко и масло, но сальдо этой торговли является положительным для Польши и составляет 96,7 млн ​​евро ежегодно.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время пресс-конференции отметил, что считает бы локирование границы польскими аграриями бессмысленным, поскольку Украина с сентября прошлого года не экспортирует в Польшу пшеницу, кукурузу, семена подсолнечника и рапс.

"При поездке правительственной команды на границу мы предложили Польше план с 5 четких шагов, чтобы решить вопрос блокады. Сейчас этот план уже прорабатывается польской стороной", - сказал он и добавил, что причиной проблем польских фермеров является экспорт аграрной продукции из России и Беларуси. .

Ситуация с Польшей вышла за пределы морали

В своем вечернем обращении 3 марта президент Владимир Зеленский сказал, что происходящее на границе с соседней страной вышло за пределы как экономики, так и человеческой морали.

"Нужно найти наконец-то решение и по ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали. Просто невозможно объяснить, как сложности истекающей кровью страны можно использовать во внутренней политической борьбе", - подчеркнул он.

Добавим, что на фоне протестов фермеров   ЕС усилит проверку соблюдения транспортниками соглашений во время экспорта зерна из Украины, пытаясь решить проблемы с протестами польских фермеров и возобновить нормальную торговлю, которая заманчива для всего Евросоюза.

Польские фермеры   9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска   "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры должны до 9 марта, однако уходить с границы после его окончания не планируют.

Автор:
Татьяна Гойденко