В ЕС из-за протестов фермеров усилят проверку за экспортом украинского зерна

ЕС усилит проверку соблюдения транспортниками соглашений, во время экспорта зерна из Украины, пытаясь решить проблемы с протестами польских фермеров и возобновить нормальную торговлю, которая мешает всему Евросоюзу.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на еврокомиссара по транспорту Адину Валеан.

"Закрытие границ никогда не является хорошей идеей, тем более границ с соседом, который так нуждается в связи. Пока соглашения выполняются правильно, проблем быть не должно, и мы работаем над усилением исполнения", - сказала Валеан.

Она добавила, что страны ЕС также могли выиграть от таких беспошлинных механизмов торговли, но ЕС все же должен убедиться, что водители не нарушают соглашения, имеют право на двусторонние операции и право на транзит.

По ее словам, после того, как в ЕС придумали инициативу "пути солидарности", чтобы помочь Украине поддерживать экономику во время войны, экспорт автомобильным транспортом из Украины в Польшу, Румынию и Словакию увеличился на двузначное число. В то же время возросло количество товаров, поступавших и в Украину из этих стран.

"Это показывает, что выгоден обмен и для приграничных стран", - сказал Валеан.

Известно, что Украина экспортировала более 64 миллионов тонн зерна, масличных культур и сопутствующих продуктов через пути солидарности с момента их создания в мае 2022 года по январь. Только в январе прошло транзитом три миллиона тонн зерна, из которых около 2,04 миллиона тонн прошли через Румынию, добавила она.

Издание пишет, что зерно поступает в Румынию автотранспортом, железной дорогой и баржами через реку Дунай. В то время как транзит через черноморский порт Румынии Констанца замедлился в январе, экспорт автомобильным и железнодорожным транспортом в страны Южной Европы набирал скорость в результате финансируемых ЕС инвестиций в железнодорожный транспорт.

Но наиболее актуальным оставался транзит через реку Дунай, ежемесячно транзитом через реку перевозилось не менее 1,2-1,5 млн тонн зерна и еще 0,5-0,7 млн ​​тонн другой продукции, например топлива, шло в Украину.

Валеан говорит, что украинские чиновники обсуждают с румынскими коллегами установку трех временных плавучих буев в порту Констанца, что добавит дополнительный 1 миллион метрических тонн к месячной транзитной мощности порта.

В Польше угрожают закрыть границу?

Днем 28 февраля премьер Польши Дональд Туск сказал, что Польша и Украина обсуждают возможное временное закрытие границы для движения товаров для решения накопившихся проблем.

Вместо того что конструктивно решить проблему, Туск сообщил, что в ближайшее время не будет встречи лидеров Польши и Украины, о чем просил президент Владимир Зеленский. 28 марта в Варшаве состоится встреча представителей правительств двух стран. И тем временем, пока Украина ждет этой встречи, польские протестующие уже 4 раза портили украинское зерно, которое шло транзитом.

Кроме того, 23 февраля представители польского правительства проигнорировали встречу с украинскими коллегами. Премьер-министр Шмигаль сообщил, что встреча с польскими членами правительства на границе не состоялась.

Напомним, польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенне - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". В планах протестующих – препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

20 февраля польские фермеры усилили протесты на границе с Украиной. Протестующие перекрыли железную дорогу и уже несколько раз портили украинскую агропродукцию, высыпая ее из вагонов.