Польша обсуждает с Украиной временное закрытие границы и остановку торговли, - Туск

Эта тема будет подниматься во время встречи премьер-министра Польши Дональда Туска с польскими фермерами.

Об этом сообщает RMF24.

"У нас очень серьезная проблема. Мы наиболее проукраинское государство и нация, однако у нас также есть большие проблемы, возникшие в результате российско-украинской войны", - заявил Туск на пресс-конференции, добавив, что правительство находится в постоянном поиске решения, которое защитит польский рынок от наводнения значительно более дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины.

Польский премьер-министр отметил, что Польша хочет помочь Украине, однако не может допустить, чтобы эта помощь имела негативные последствия для польских граждан. Он также сообщил, что находится в постоянном контакте с представителями украинских властей.

Туск отметил, что была предпринята попытка ограничить приток сельхозпродукции из Украины – чтобы беспошлинно ввозилось столько же, сколько в 2022 и 2023 годах. Однако в Брюсселе Польша планирует предложить, чтобы базовым периодом были не 2022-2023 годы, а время до войны. Туск добавил, что при таком подходе ограничения будут гораздо строже, и, таким образом, не будут представлять угрозы для польских производителей.

"Мы готовы к серьезному разговору о лимитах – лимиты, предложенные Брюсселем и Киевом, для нас неприемлемы", - подчеркнул Туск.

Таким образом, по словам польского премьер-министра, ведутся переговоры с украинской стороной по закрытию границы и остановке торговли. Он также отметил, что это будет временное решение, и болезненное для обеих сторон.

"Я готов принимать даже жесткие решения, когда речь идет о границе с Украиной, всегда по согласованию с Киевом, чтобы не было лишнего напряжения между Варшавой и Киевом, но мы должны найти решение, которое будет долговременным", - заявил Туск.

Возобновление блокады украинско-польской границы

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". В планах протестующих – препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП, протестующие планировали пропускать по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля польские фермеры ужесточили протесты на границе с Украиной. Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях. Украинский груз направлялся в Германию транзитом через Польшу.

23 февраля на польской границе снова испортили украинскую агропродукцию - на железнодорожном пункте пропуска Дорогуск неизвестные открыли люки двух зерновозов и высыпали семена рапса, направлявшиеся в немецкий Гамбург, транзитом через территорию Польши.

Также из - за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы с поставкой гуманитарной помощи.

Власти Польши игнорируют переговоры с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в ближайшее время не будет встречи лидеров Польши и Украины, о чем просил президент Владимир Зеленский. 28 марта в Варшаве состоится встреча представителей правительств двух стран.

Туск подчеркнул, что польское государство обязано защищать интересы польских фермеров и сельхозпроизводителей. В то же время, он напомнил, что Польша с первых дней войны и даже раньше была на стороне Украины и поддерживает Украину всеми доступными средствами.

Также 23 февраля представители польского правительства проигнорировали встречу с украинскими коллегами. Премьер-министр Шмыгаль сообщил, что встреча с польскими членами правительства на границе не состоялась.

В настоящее время Украина представила "План взаимопонимания" с целью разблокирования украинско-польской границы, состоящий из пяти шагов.

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