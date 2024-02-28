Польща обговорює з Україною тимчасове закриття кордону і зупинку торгівлі, - Туск

Ця тема буде підійматися під час зустрічі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з польськими фермерами.

Про це повідомляє RMF24.

"В нас дуже серйозна проблема. Ми найбільш проукраїнська держава і нація, однак у нас також є великі проблеми, що виникли внаслідок російсько-української війни", - заявив Туск на пресконференції, додавши, що уряд знаходиться у постійному пошуку рішення, яке захистить польський ринок від повені значно дешевшої сільськогосподарської продукції з України.

Польський прем'єр-міністр зазначив, що Польща хоче допомогти Україні, однак не може допустити, щоб ця допомога мала негативні наслідки для польських громадян. Він також повідомив, що перебуває у постійному контакті з представниками української влади.

Туск зауважив, що була здійснена спроба обмежити приплив сільгосппродукції з України – щоб безмитно ввозилося стільки ж, скільки у 2022 та 2023 роках. Однак у Брюсселі Польща планує запропонувати, щоб базовим періодом був не 2022-2023 роки, а час до війни. Туск додав, що за такого підходу обмеження будуть набагато суворішими, і, таким чином, не становитимуть загрози для польських виробників.

"Ми готові до серйозної розмови про ліміти – ліміти, запропоновані Брюсселем та Києвом, для нас неприйнятні", - наголосив Туск.

Таким чином, за словами польського прем'єр-міністра, ведуться переговори з українською стороною щодо закриття кордону і торгівлю. Він також зауважив, що це буде тимчасове рішення, і болісне для обох сторін.

"Я готовий приймати навіть жорсткі рішення, коли йдеться про кордон з Україною, завжди за погодженням з Києвом, щоб не було зайвої напруги між Варшавою і Києвом, але ми повинні знайти рішення, яке буде довготривалим", - заявив Туск.

Відновлення блокади українсько-польського кордону

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". У планах протестувальників - перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники планували пропускати по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого польські фермери посилили протести на кордоні з Україною. Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії. Український вантаж прямував до Німеччини транзитом через Польщу.

23 лютого на польському кордоні знову зіпсували українську агропродукцію - на залізничному пункті пропуску Дорогуськ невідомі особи відкрили люки двох зерновозів та висипали насіння ріпаку, що прямувало до німецького Гамбургу, транзитом через територію Польщі.

Також через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.

Влада Польщі ігнорує переговори з Україною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що найближчим часом не буде зустрічі лідерів Польщі та України, про що просив президент Володимир Зеленський. Натомість відбудеться 28 березня у Варшаві зустріч представників урядів двох країн.

Туск наголосив, що польська держава зобов’язана захищати інтереси польських фермерів і сільгоспвиробників. Водночас він нагадав, що Польща з перших днів війни і навіть раніше була на боці України і підтримує Україну всіма доступними засобами.

Також 23 лютого представники польського уряду проігнорували зустріч з українськими колегами. Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що зустріч із польськими членами уряду на кордоні не відбулася.

Наразі Україна представила "План взаємопорозуміння" з метою розблокування українсько-польського кордону, який складається з п’яти кроків.

Фото: ua.depositphotos.com