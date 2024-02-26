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Транспорт
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До протестів польських фермерів на кордоні планують долучитися перевізники

До протестів польських фермерів на кордоні планують долучитися перевізники
Фото: RMF FM

З 1 березня польські перевізники  планують приєднатися до протестів фермерів та хочуть знову блокувати КПП у Гребенному, Дорогуську, Корчовій та у Медиці на кордоні з Україною.

Про це повідомляє польське видання RFM24.

За даними видання перевізники з Підкарпаття та Люблінщини заявляють, що українці витісняють їх з ринку.

Тож страйкарі знову планують блокувати переходи в Гребенному, Дорогуську, Корчовій та, можливо, в Медиці.

"Минулого тижня міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак запевнив, що пам’ятає про вимоги перевізників. Всі вони реалізуються, проблема аграріїв і перевізників надзвичайно схожа. Тим часом транспортна галузь чекає на конкретні законодавчі акти" – коментує президент Асоціації транспорту та логістики Польщі Мацей Вронський.

Він додає, що протестувальники очікували від Міністерства інфраструктури проєкту закону, який посилить перевірки українських перевізників, але минули тижні – проекту немає.

Зауважимо, через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив прогноз щодо втрат бюджету України у разі продовження блокування польського кордону. За його словами, якщо ситуацію не буде вирішено до кінця лютого, бюджет втратить 7,7 млрд грн.

Влада Польщі ігнорує переговори з Україною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що найближчим часом не буде зустрічі лідерів Польщі та України, про що просив президент Володимир Зеленський. Натомість відбудеться 28 березня у Варшаві зустріч представників урядів двох країн.

Туск наголосив, що польська держава зобов’язана захищати інтереси польських фермерів і сільгоспвиробників. Водночас він нагадав, що Польща з перших днів війни і навіть раніше була на боці України і підтримує Україну всіма доступними засобами.

Також 23 лютого представники польського уряду проігнорували зустріч з українськими колегами. Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що зустріч із польськими членами уряду на кордоні не відбулася.

Наразі Україна представила "План взаємопорозуміння" з метою розблокування українсько-польського кордону, який складається з п’яти кроків.

Відновлення страйку на кордоні 

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".Протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники пропускають по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

Автор:
Світлана Манько