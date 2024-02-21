Поляки мають право на протест, і влада його захищатиме, – президент Польщі Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що протести на польсько-українському кордоні не відбулись би, якби не агресія Росії. Водночас він підкреслив, що блокування кордону є лише рішенням фермерів, а не польського уряду.

Про це Анджей Дуда сказав в інтерв'ю "Українському Радіо".

За його словами, проблема з українським продовольством почалася через російську агресію проти України.

"Давайте пам'ятати, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший. Звичайно, все це сталося через те, що РФ напала на Україну, це спричинило ціле потрясіння. Це також спричинило продовольчу кризу у величезній частині світу, де часто говорять, що Україна є житницею світу", - зазначив Дуда.

На його думку, ситуація на кордоні - це певний конфлікт інтересів між польськими фермерами, які бояться за своє існування, а також виробниками сільськогосподарської продукції в Україні.

"Ці протести на даний момент, можна сказати, прокотилися практично по всьому Європейському Союзу. Простіше кажучи, фермери бояться величезного напливу української сільськогосподарської продукції на ринки країн Європейського Союзу", - наголосив президент Польщі.

Дуда підкреслив, що поляки мають право на протест, і якщо він законний, то влада його захищатиме. Він нагадав, що "Польща - це демократична країна, де право на протест просто існує і воно гарантоване Конституцією". Тому польська влада не мала змоги не схвалити запити на проведення фермерських протестів, бо "має діяти на підставі та в межах чинного законодавства".

"У нас були певний час тому протести водіїв, профспілок, також асоціації водіїв вантажівок. І цей протест був зупинений саме в результаті переговорів з владою, в результаті домовленостей, які були досягнуті в тристоронній формулі Польща-Україна-водії", - зауважив Дуда.

Він запевнив, що влада Польщі намагається розв'язати цю проблему, а також висловив сподівання, що конфлікт буде вирішено мирним шляхом.

Дуда підкреслив, що блокування кордону є лише рішенням фермерів, а не польського уряду. Президент Польщі наголосив, що його держава й надалі підтримуватиме Україну у протидії російським окупантам.

Проросійський плакат польського фермера

Під час акції протесту польських фермерів сталася скандальна ситуація. На одному з тракторів було написано: "Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями".Також на передній частині машини був прикріплений великий прапор СРСР.

Фото: Гжегож Целеєвський / Agencja Wyborcza.pl

Польська поліція порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до російського диктатора Володимира Путіна "навести лад та розібратися з Україною", йдеться у повідомленні поліції у Twitter.

Польські правоохоронці наголосили, що не допустять порушення закону і розпалювання ненависті.

"Негайна реакція польської поліції на демонстрацію обурливих гасел під час протесту фермерів у Водзіславському повіті. Поліція та прокуратура проводять розслідування в рамках статті 256.1 Кримінального кодексу", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери посилили протести на кордоні з Україною. Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії. Український вантаж прямував до Німеччини транзитом через Польщу.

Зауважимо, наразі заблокованим для вільного руху вантажівок через протести поляків є “Ягодин – Дорогуськ”, “Угринів – Долгобичув”, “Устилуг – Зосін”, “Шегині – Медика”, “Рава-Руська – Гребенне” та “Краківець – Корчова”.

Також через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".Протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.