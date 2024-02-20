Польські протестувальники розсипали українське зерно, яке йшло транзитом до Німеччини

На вантажній станції “Медика” польські протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів, у яких знаходилося зерно. Український вантаж прямував до Німеччини транзитом через Польщу.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зерно прямувало транзитом до Німеччини

В УЗ наголошують, що чітко дотримуються введеної у квітні 2023 року заборони на імпорт зернових вантажів до Республіки Польща та лише перевозять транзитом ці вантажі територією сусідньої країни.

Крім того, усі вагони на кордоні перевіряють контролюючі органи Польщі, їх опломбовують. Це унеможливлює потрапляння українського зерна на ринок Польщі.

"Наразі на зазначеній станції перебувають в очікуванні перевантаження близько 40 українських вантажних вагонів із сільськогосподарською продукцією. Про несанкціоноване втручання в роботу залізниці поінформовано Польські залізниці та посольство України в Польщі", - зауважили в УЗ.

У повідомленні зазначається, що "Укрзалізниця" обурена такими діями польських протестувальників та закликає припинити незаконні дії.

"Такі вчинки не сприяють розв’язанню можливих проблем, а грають на руку країні-агресору. Наразі компанія направила відповідне звернення до польських правоохоронних органів", - підкреслили в УЗ.

Там додали, що пасажирські поїзди до Республіки Польща та зворотно наразі курсують за графіком.

Від зіпсованого зерна не виграє ніхто

За словами міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова, розсипане українське зерно на залізничних коліях у Польщі – чергова політична провокація, спрямована на розкол між нашими народами.

"Від зіпсованого зерна не виграє ніхто. Такі “акції” – програш для всіх, окрім росіян, які зацікавленні у знищенні наших країн та розбраті цивілізованих країн. 2 роки українські фермери збирають зерно в бронежилетах, під ракетними атаками та попри мінну небезпеку. Українська армія буквально пробила коридор для цього зерна через Чорне море, в світі його вже назвали Українським коридором. Саме через Чорне море йде до 90% нашого експорту. Бо це – питання нашого виживання. І виживання світу, який залежить від українського зерна, особливо в країнах Африки та Азії", - наголосив Кубраков.

Україна засуджує форми протесту польських фермерів

Як заявив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський, коментуючи ситуацію на поблизу пункту пропуску «Медика – Шегині», Україна рішуче засуджує такі форми протесту, які зараз відбуваються на польсько-українському кордоні.

"Кукурудза, яку польські протестувальники висипали з вагону, йшла в Німеччину. В Польщу кукурудза з України не експортується. Перешкоджання торгівлі України з іншими країнами світу неприйнятно і суперечить спільним українсько-польським цілям», - наголосив Сольський.

Напомним, 20 февраля польские фермеры ужесточили протесты на границе с Украиной. Протестующие перекрыли железную дорогу и рассыпали зерно из грузового вагона на путях.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".Протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокують усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.