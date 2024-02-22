У Польщі заявили, що зустріч щодо блокади кордону відбудеться лише через місяць

Найближчим часом не буде зустрічі лідерів Польщі та України, про що просив президент Володимир Зеленський. Натомість відбудеться 28 березня у Варшаві зустріч представників урядів двох країн

Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише Polskieradio24.

Він зазначив, що Польща повністю забезпечує транспортування зброї та гуманітарної допомоги в Україну.

Туск наголосив, що польська держава зобов’язана захищати інтереси польських фермерів і сільгоспвиробників. Водночас він нагадав, що Польща з перших днів війни і навіть раніше була на боці України і підтримує Україну всіма доступними засобами.

Він закликав розділити обидва питання у внутрішньому та міжнародному обговоренні, тобто беззаперечну підтримку України та захист польських фермерів і польського ринку від негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною.

"Будемо шукати захисні механізми"

"Ми будемо шукати захисні механізми для польських фермерів як національними методами, через використання національних фондів, так і шляхом подальших переговорів з Україною та європейськими інституціями, щоб негативні наслідки лібералізації торгівлі з Україною були менш серйозними. Польські фермери можуть на мене розраховувати", – запевнив прем’єр.

За його словами, уряд хоче знайти компроміс та домовитися з протестуючими фермерами.

Туск підкреслив, що «влада не може дозволити тим, хто відкрито й активно служить путінській пропаганді, скористатися протестом фермерів на кордоні з Україною.

"Будь-яка така підтримка наративу Путіна є державною зрадою, ми цього не потерпимо", - зауважив голова польського уряду.

Польща забезпечить пропускну здатність кордону

"Ми не припиняємо докладати зусиль для захисту інтересів польських фермерів, постійно спілкуємося як з українською стороною, так і з Єврокомісією", - запевнив Дональд Туск.

Прем'єр-міністр зазначив, що одним із завдань уряду, яке він ефективно виконує, є повна пропускна здатність кордону для військових транспортів і гуманітарної допомоги, що прямує до України.

"Забезпечити на 100 відсотків гарантувати, що військова допомога, техніка, боєприпаси, гуманітарна та медична допомога надійдуть українській стороні без затримок, ми включимо прикордонні переходи з Україною та зазначені ділянки доріг і залізничних колій до переліку критичної інфраструктури. Це справа найближчих кількох годин", - повідомив Туск

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський звернувся до Польщі та Європейської комісії з пропозицією зустрічі на українсько-польському кордоні через блокування польськими фермерами пунктів пропуску.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що протести на польсько-українському кордоні не відбулись би, якби не агресія Росії. Водночас він підкреслив, що блокування кордону є лише рішенням фермерів, а не польського уряду.

Також він запевнив, що влада Польщі намагається розв'язати цю проблему, а також висловив сподівання, що конфлікт буде вирішено мирним шляхом.

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери посилили протести на кордоні з Україною. Протестувальники перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії. Український вантаж прямував до Німеччини транзитом через Польщу.

Також через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив прогноз щодо втрат бюджету України у разі продовження блокування польського кордону. За його словами, якщо ситуацію не буде вирішено до кінця лютого, бюджет втратить 7,7 млрд грн.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".Протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.