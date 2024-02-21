Протести фермерів: Зеленський хоче якнайшвидше зустрітися на кордоні з владою Польщі

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Польщі та Європейської комісії з пропозицією зустрічі на українсько-польському кордоні через блокування польськими фермерами пунктів пропуску.

Про це йдеться у його відеозверненні.

"Хочу звернутись до всіх, хто памʼятає, що означає повний сенс слова "солідарність". Слова, яке так сильно змінило історію всієї нашої Європи до кращого. Це було. І багато в чому є. Але ми бачимо й надмірну та несправедливу політизацію зараз, через яку спільні досягнення можуть почати розсипатися", - сказав президент.

Він повідомив, що доручив українському уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між Україною і Польщею. А також закликав приїхати на зустріч премʼєр-міністра і президента Польщі.

"Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. І я прошу тебе, Дональде, пане Премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити", - заявив Зеленський.

Також президент України висловив готовність прибути на зустріч особисто.

"Я готовий бути також на кордоні разом із нашим урядом. І я хочу звернутися зараз до Єврокомісії: треба зберегти єдність у Європі. Це фундаментальний інтерес Євросоюзу. Тому Україна звертається до Єврокомісії, щоб у цій зустрічі взяв участь представник Єврокомісії", - йдеться у зверненні.

Нагадаємо, президент Польща Анджей Дуда переконаний, що протести на польсько-українському кордоні не відбулись би, якби не агресія Росії. Водночас він підкреслив, що блокування кордону є лише рішенням фермерів, а не польського уряду. Також він запевнив, що влада Польщі намагається розв'язати цю проблему, а також висловив сподівання, що конфлікт буде вирішено мирним шляхом.

Страйки на українсько-польському кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники планували пропускати по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною і посилили протести. Вони перекрили залізницю та розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії. Український вантаж прямував до Німеччини транзитом через Польщу.

Зауважимо, наразі заблокованими для вільного руху вантажівок через протести поляків є "Ягодин – Дорогуськ", "Угринів – Долгобичув", "Устилуг – Зосін", "Шегині – Медика", "Рава-Руська – Гребенне" та "Краківець – Корчова".

Також через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.