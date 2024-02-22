Через блокаду кордону супермаркети прогнозують зростання цін на низку товарів

Блокада на кордоні з Польшею змушує операторів шукати альтернативні маршрути постачання, що збільшує вартість кожного рейсу на 600-1000 євро. Це призведе до зростання цін на низку товарів для кінцевих споживачів.

Про це "Укрінформу" повідомили в Асоціації ритейлерів України (RAU).

Там зауважили, що ситуація набуває критичного масштабу, адже загальний час очікування на перетин кордону з Польшею у деяких випадках досягає місяця.

"Це змушує операторів шукати альтернативні маршрути, зокрема через сусідні держави (Угорщину чи Румунію), що призводить до труднощів та подовження терміну доставки на 2-3 дні. А це збільшує вартість кожного рейсу на 600-1000 євро. Невідворотно, це призведе до зростання цін на ряд товарів для кінцевих споживачів", - підкреслили в RAU.

Також в асоціації зазначають, що вітчизняні виробники стикаються з відсутністю необхідних компонентів, обладнання чи упаковки, що надходять з-за кордону. Це може спричинити дефіцит певних категорій товарів на українському ринку, з огляду на важливість цих імпортних елементів.

"Для розуміння: тільки для однієї великої торговельної мережі втрати від зниження обсягу торгівлі можуть сягати приблизно 100 млн грн щотижня", - повідомляють у RAU.

Там додають, що особливо критичною є ситуація для мереж, що імпортують продукти, зокрема овочі, фрукти, рибу, крупи та молочні продукти, у разі неможливості забезпечити належний температурний режим.

Також за даними ритейлерів, однією з реакцій на ситуацію на кордоні стала зростаюча хвиля відмови українців від польських товарів, що стає символічним знаком протесту проти дій, які сприймаються як несправедливі.

"Цей емоційний вибір, зроблений споживачами, відображає більше, ніж просто економічне рішення; він виявляє глибоку розчарованість та заклик до поваги та розуміння", - констатують в асоціації.

Зауважимо, через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив прогноз щодо втрат бюджету України у разі продовження блокування польського кордону. За його словами, якщо ситуацію не буде вирішено до кінця лютого, бюджет втратить 7,7 млрд грн.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".Протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня.

В залежності від КПП, протестувальники планують пропускати по 1-2 вантажівки на годину, але 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокували усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.