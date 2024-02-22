Из-за блокады границы супермаркеты прогнозируют рост цен на ряд товаров

Блокада на границе с Польшей заставляет операторов искать альтернативные маршруты поставок, что увеличивает стоимость каждого рейса на 600-1000 евро. Это приведет к росту цен на целый ряд товаров для конечных потребителей.

Об этом "Укринформу" сообщили в Ассоциации ритейлеров Украины (RAU).

Там заметили, что ситуация приобретает критический масштаб, ведь общее время ожидания пересечения границы с Польшей в некоторых случаях достигает месяца.

"Это заставляет операторов искать альтернативные маршруты, в частности через соседние государства (Венгрию или Румынию), что приводит к затруднениям и продлению срока доставки на 2-3 дня. А это увеличивает стоимость каждого рейса на 600–1000 евро. Неотвратимо это приведет к росту цен на ряд товаров для конечных потребителей", - подчеркнули в RAU.

Также в ассоциации отмечают, что отечественные производители сталкиваются с отсутствием поступающих из-за рубежа необходимых компонентов, оборудования или упаковки. Это может привести к дефициту определенных категорий товаров на украинском рынке, учитывая важность этих импортных элементов.

"Для понимания: только для одной крупной торговой сети потери от снижения объема торговли могут достигать примерно 100 млн грн. еженедельно", - сообщают в RAU.

Там добавляют, что особенно критична ситуация для сетей, импортирующих продукты, в частности овощи, фрукты, рыбу, крупы и молочные продукты, в случае невозможности обеспечить надлежащий температурный режим.

Также по данным ритейлеров, одной из реакций на ситуацию на границе стала растущая волна отказа украинцев от польских товаров, что становится символическим знаком протеста против действий, воспринимаемых как несправедливых.

"Этот эмоциональный выбор, сделанный потребителями, отражает больше, чем просто экономическое решение; он проявляет глубокую разочарованность и призыв к уважению и пониманию", - констатируют в ассоциации.

Заметим, из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы со снабжением гуманитарной помощи.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал прогноз по поводу потерь бюджета Украины в случае продолжения блокирования польской границы. По его словам, если ситуация не будет решена до конца февраля, бюджет потеряет 7,7 млрд грн.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП, протестующие планируют пропускать по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.