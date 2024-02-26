К протестам польских фермеров на границе планируют присоединиться перевозчики

С 1 марта польские перевозчики планируют присоединиться к протестам фермеров и хотят снова блокировать КПП в Гребенном, Дорогуске, Корчевой и в Медице на границе с Украиной.

Об этом сообщает польское издание RFM24.

По данным издания, перевозчики из Подкарпатья и Люблинщины заявляют, что украинцы вытесняют их с рынка.

Так что забастовщики снова планируют блокировать переходы в Гребенном, Дорогуске, Корчевой и, возможно, в Медице.

"На прошлой неделе министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак заверил, что помнит о требованиях перевозчиков. Все они реализуются, проблема аграриев и перевозчиков чрезвычайно похожа. Между тем транспортная отрасль ждет конкретных законодательных актов" – комментирует президент Ассоциации транспорта и логистики Польши Мацей Врон.

Он добавляет, что протестующие ожидали от Министерства инфраструктуры проекта закона, который ужесточит проверки украинских перевозчиков, но прошли недели – проекта нет.

Отметим, из-за акций протеста польских фермеров на границе с Украиной есть проблемы с поставкой гуманитарной помощи.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обнародовал прогноз по поводу потерь бюджета Украины в случае продолжения блокирования польской границы. По его словам, если ситуация не будет решена до конца февраля, бюджет потеряет 7,7 млрд грн.

Власти Польши игнорируют переговоры с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в ближайшее время не будет встречи лидеров Польши и Украины, о чем просил президент Владимир Зеленский. 28 марта в Варшаве состоится встреча представителей правительств двух стран.

Туск подчеркнул, что польское государство обязано защищать интересы польских фермеров и сельхозпроизводителей. В то же время, он напомнил, что Польша с первых дней войны и даже раньше была на стороне Украины и поддерживает Украину всеми доступными средствами.

Также 23 февраля представители польского правительства проигнорировали встречу с украинскими коллегами. Премьер-министр Шмигаль сообщил, что встреча с польскими членами правительства на границе не состоялась.

В настоящее время Украина представила "План взаимопонимания" с целью разблокирования украинско-польской границы, состоящей из пяти шагов.

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика – Шегини", "Позвоночное – Рава-Русская" и "Дорогуск – Ягодин". Протестующие планируют препятствовать перегрузке сельскохозяйственных с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей фермеры имеют до 9 марта.

В зависимости от КПП, протестующие пропускают по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.