На польскому кордоні знову зіпсували українську агропродукцію

23 лютого на залізничному пункті пропуску Дорогуськ невідомі особи відкрили люки двох зерновозів та висипали насіння ріпаку, що прямувало до німецького Гамбургу, транзитом через територію Польщі.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Непокарані злочини завжди повертаються. Чи то військова агресія, чи то пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб у інших не було спокуси їх повторити", - прокоментував ситуацію міністр розвитку громад, територій та інфаструктури Олександр Кубраков.

В УЗ повідомили, що готують відповідне звернення про інцидент до правоохоронних органів Польщі.

Протестувальники не вперше псують українську агропродукцію

Нагадаємо, кілька днів тому на вантажній станції “Медика” польські протестувальники відкрили люк двох українських вантажних вагонів, у яких знаходилося зерно. Український вантаж прямував до Німеччини транзитом через Польщу.

За словами Кубракова, розсипане українське зерно на залізничних коліях у Польщі – чергова політична провокація, спрямована на розкол між нашими народами.

"Від зіпсованого зерна не виграє ніхто. Такі “акції” – програш для всіх, окрім росіян, які зацікавленні у знищенні наших країн та розбраті цивілізованих країн. 2 роки українські фермери збирають зерно в бронежилетах, під ракетними атаками та попри мінну небезпеку. Українська армія буквально пробила коридор для цього зерна через Чорне море, в світі його вже назвали Українським коридором. Саме через Чорне море йде до 90% нашого експорту. Бо це – питання нашого виживання. І виживання світу, який залежить від українського зерна, особливо в країнах Африки та Азії", - наголосив Кубраков.

Ща раніше, 11 лютого поблизу пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ" невідомі із числа протестувальників пошкодили українські вантажівки та висипали з них зерно.

Тоді міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, але додав, що фермерів можна зрозуміти і вони "не стримали своїх емоцій".