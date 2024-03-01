У ЄС через протести фермерів посилять перевірку за експортом українського зерна

ЄС посилить перевірку дотримання транспортниками угод, під час експорту зерна з України, намагаючись вирішити проблеми з протестами польських фермерів і відновити нормальну торгівлю, яка вадлива для всього Євросоюзу.

Про це пише Reuters, посилаючись на єврокомісара з транспорту Адіну Валеан.

"Закриття кордонів ніколи не є гарною ідеєю, тим більше кордонів із сусідом, який так потребує зв’язку. Поки угоди виконуються правильно, проблем бути не повинно, і ми працюємо над посиленням виконання", — сказала Валеан.

Вона додала, що країни ЄС також могли виграти від таких безмитних механізмів торгівлі, але ЄС все ж повинен переконатися, що водії не порушують угоди, мають право на двосторонні операції і право на здійснення транзиту.

За її словами, після того як в ЄС придумали ініціативу "шляхи солідарності", щоб допомогти України підтримувати економіку під час війни, експорт автомобільним транспортом з України до Польщі, Румунії та Словаччини збільшився на двозначне число. В той же час, зросла кількість товарів, що надходила й до України з цих країн.

"Це показує, що є вигідний обмін і для прикордонних країн", - сказав Валеан.

Відомо, що Україна експортувала понад 64 мільйони тонн зерна, олійних культур і супутніх продуктів через шляхи солідарності з моменту їх створення в травні 2022 року до січня. Тільки в січні пройшло транзитом три мільйони тонн зерна, з яких приблизно 2,04 мільйона тонн пройшли через Румунію, додала вона.

Видання пише, що зерно надходить до Румунії автотранспортом, залізницею та баржами через річку Дунай. У той час як транзит через чорноморський порт Румунії Констанца сповільнився в січні, експорт автомобільним і залізничним транспортом до країн Південної Європи набирав швидкість в результаті фінансованих ЄС інвестицій у залізничний транспорт.

Але найбільш актуальним залишався транзит через річку Дунай, щомісяця транзитом через річку перевозилося не менше 1,2-1,5 млн тонн зерна і ще 0,5-0,7 млн ​​тонн іншої продукції, наприклад палива, йшло в Україну.

Валеан каже, що українські чиновники обговорюють з румунськими колегами встановлення трьох тимчасових плавучих буїв у порту Констанца, що додасть додатковий 1 мільйон метричних тонн до місячної транзитної потужності порту.

У Польщі погрожують закрити кордон?

Вдень 28 лютого прем’єр Польщі Дональд Туск сказав, що Польща та Україна обговорюють можливе тимчасове закриття кордону для руху товарів до вирішення накопичених проблем.

Замість того, що конструктивно вирішити проблему, Туск повідомив, що найближчим часом не буде зустрічі лідерів Польщі та України, про що просив президент Володимир Зеленський. Натомість відбудеться 28 березня у Варшаві зустріч представників урядів двох країн. І тим часом, доки Україна чекає на цю зустріч, польські протестувальники вже 4 рази псували українське зерно, яке йшло транзитом.

Окрім цього, 23 лютого представники польського уряду проігнорували зустріч з українськими колегами. Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що зустріч із польськими членами уряду на кордоні не відбулася.

Нагадаємо, польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". У планах протестувальників - перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний.

20 лютого польські фермери посилили протести на кордоні з Україною. Протестувальники перекрили залізницю та вже кілька разів псували українську агропродукцію, висипаючи її з вагонів.