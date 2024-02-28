Конструктивное решение возможно: Украина отрицает обсуждение закрытия границы на переговорах с Польшей

Торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, что во время четырехчасовых переговоров между представителями Украины и Польши закрытие границы для движения товаров с Польшей не упоминалось.

Об этом Качка написал на своей странице в Facebook.

"Мы смогли найти общий язык и работаем над конструктивным решением как разблокировать границу и учесть интересы фермеров Польши и Украины. Это не просто, но возможно. (…) За все 4 часа переговоров опция закрытия границы не упоминалась", - написал он.

Качка добавил, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил подходы, которые могут стать ключевыми для достижения взаимопонимания. При этом возможность закрытия границы не рассматривалась.

По словам премьер-министра Польши Дональда Туска, это было бы крайне болезненно для экономик обеих стран.

По информации Качки, годовой объем торговли между странами составляет 11,7 млрд долларов, а остановка торговли даже на один день могла бы иметь серьезные последствия. Кроме того, транзит через Польшу жизненно важен для Украины.

Он отметил, что хотя детали решения еще не обнародованы, существует оптимизм по поводу возможности достижения конструктивного решения.

Временное (не) закрытие границы

Напомним, днем 28 февраля премьер Польши Дональд Туск сказал, что Польша и Украина обсуждают возможное временное закрытие границы для движения товаров для решения накопившихся проблем.

Польский премьер-министр отметил, что Польша хочет помочь Украине, однако не может допустить, чтобы эта помощь имела негативные последствия для польских граждан. Он также сообщил, что находится в постоянном контакте с представителями украинских властей.

"У нас очень серьезная проблема. Мы наиболее проукраинское государство и нация, однако у нас также есть большие проблемы, возникшие в результате российско-украинской войны", - заявил Туск.

Власти Польши проигнорировали переговоры с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в ближайшее время не будет встречи лидеров Польши и Украины, о чем просил президент Владимир Зеленский. 28 марта в Варшаве состоится встреча представителей правительств двух стран.

Туск подчеркнул, что польское государство обязано защищать интересы польских фермеров и сельхозпроизводителей. В то же время, он напомнил, что Польша с первых дней войны и даже раньше была на стороне Украины и поддерживает Украину всеми доступными средствами.

Также 23 февраля представители польского правительства проигнорировали встречу с украинскими коллегами. Премьер-министр Шмыгаль сообщил, что встреча с польскими членами правительства на границе не состоялась.

В настоящее время Украина представила "План взаимопонимания" с целью разблокирования украинско-польской границы, состоящей из пяти шагов.

Напомним, польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенне - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". В планах протестующих – препятствовать перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

20 февраля польские фермеры усилили протесты на границе с Украиной. Протестующие перекрыли железную дорогу и уже несколько раз портили украинскую агропродукцию, высыпая ее из вагонов.