Польські аграрії вимагають закрити кордон, але експорт з Польщі в Україну значно зріс

У 2023-му році Україна стала сьомим за розміром експортним ринком для Польщі, поступившись лише Німеччині, Чехії, Франції, Великій Британії, Італії та Нідерландам, але випередивши США. При цьому, у 2021 році Україна займала п'ятнадцяте місце серед усіх країн, до яких Польща експортувала свою продукцію.

Про це пише Rzeczpospolita.

Хоча польські фермери і вимагають закрити кордон для товарів з України та продовжують масштабні акції протесту, торгівельний баланс показує, що він явно на користь Польщі.

Видання пише, що протягом останніх років польський експорт в Україну значно пожвавився. У 2021 році він становив майже 29 млрд злотих, у 2022 році – 45,6 млрд злотих, а у 2023 році – уже майже 52 млрд злотих. Вартість імпорту також зросла, хоча й не настільки вражаюче: з 11,5 млрд злотих у 2020 році до 20,3 млрд злотих у 2023 році.

"Це дало цій країні (Україні) місце у другій десятці найважливіших постачальників для Польщі. Проте рекордне позитивне сальдо торгівлі з Україною минулого року було більш як утричі вище, ніж до початку війни, у 2021 році", - йдеться в повідомленні.

Українські і польські виробники молочної продукції бояться втратити ринки збуту

Польська молочна палата, Асоціація молочних підприємців України та Асоціація виробників молока спільно звернулися до урядів обох країн із закликом забезпечити, щоб молочна галузь не стала жертвою суперечки та блокування кордону, оскільки це важливий елемент в економіках обох країн, а Україна є третім експортним ринком для польських молочних продуктів після Великої Британії та Алжиру.

Агнешка Малішевська, президент Польської молочної палати, стверджувала, що закриття кордону для польських молочних продуктів або обмеження торгівлі між країнами означатиме величезні проблеми, особливо для польського молочного сектору та виробників молока в Польщі.

У палаті повідомили, що експорт молочної продукції в Україну становить 3%. В Україну експортуються стиглі сири (8% від загального експорту), сир (3%) та йогурти (16%). Експорт стабільний з 2020 року. З України імпортується сухе молоко і масло, але сальдо цієї торгівлі є позитивним для Польщі і становить 96,7 млн ​​євро щорічно.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час пресконференції зазначив, що вважає блокування кордону польськими аграріями безглуздим, оскільки Україна з вересня минулого року не експортує в Польщу пшеницю, кукурудзу, насіння соняшника та ріпак.

"Під час поїздки урядової команди на кордон ми запропонували Польщі план із 5 чітких кроків, аби вирішити питання блокади. Наразі цей план вже опрацьовується польською стороною", - сказав він та додав, що причиною проблем польських фермерів є експорт аграрної продукції з Росії і Білорусі.

Ситуація з Польщею вийшла за межі моралі

У своєму вечірньому зверненні 3 березня президент Володимир Зеленський сказав, що те, що зараз відбувається на кордоні з сусідньою країною вийшло за межі як економіки, так і людської моралі.

"Потрібно знайти нарешті рішення і щодо ситуації, зокрема, на польському кордоні, яка вже давно вийшла за межі і економіки, і моралі. Просто неможливо пояснити, як складнощі країни, що стікає кров’ю, можна використовувати у внутрішній політичній боротьбі", - наголосив він.

Додамо, що на тлі протестів фермерів ЄС посилить перевірку дотримання транспортниками угод, під час експорту зерна з України, намагаючись вирішити проблеми з протестами польських фермерів і відновити нормальну торгівлю, яка вадлива для всього Євросоюзу.

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин".Протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мають до 9 березня, проте йти з кордону після його закінчення не планують.