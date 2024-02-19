Експорт зерна морем перевищує транзит через Польщу в рази, тому претензії поляків безпідставні - Кубраков

У січні поточного року основна частина експорту агропродукції, а саме 6,7 мільйонів тонн, була здійснена завдяки морським перевезенням. В той же час, транзит через територію Польщі склав лише 0,37 мільйона тонн, що становить близько 5% від загального обсягу експорту.

Про це розповів міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Кубраков звернув увагу на те, що ці цифри спростовують заяви польських аграрних асоціацій про нібито перенасичення польського ринку українською продукцією, оскільки через територію Польщі у 2022 році Україна експортувала до 1 мільйона тонн агропродукції на місяць.

Міністр наголосив на зусиллях України з мінімізації економічних втрат польських фермерів і висловив думку, що блокада кордону лише вигідна Росії, яка намагається використати ситуацію для розколу між Україною та Польщею.

"Зі свого боку Україна робить все можливе для того, щоб мінімізувати будь-які можливі економічні втрати польських фермерів. Ми вважаємо, що блокада точно грає на руку Росії і вона вже це використовує, показуючи, що у нас нібито не все добре з нашою дружньою Польщею. Я нагадаю, що в перші дні повномасштабного вторгнення саме братній польський народ прийняв мільйони українців, що шукали прихистку від війни, а разом з польською владою ми запустили стабільну військову логістику", – розповів Кубраков.

Він додав, що діалог між країнами продовжується на всіх рівнях, зокрема щодо неприпустимості блокади кордону, в тому числі для пасажирського транспорту.

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Також протестувальники планують перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських із залізничного транспорту на автомобільний.

Очікується, що 20 лютого в рамках загального страйку польські фермери заблокують усі пункти пропуску на кордоні між Польщею та Україною.

Нагадаємо, наразі заблокованим для вільного руху вантажівок через протести поляків є “Ягодин – Дорогуськ”, “Угринів – Долгобичув”, “Устилуг – Зосін”, “Шегині – Медика”, “Рава-Руська – Гребенне” та “Краківець – Корчова”.

Зауважимо, через акції протесту польських фермерів на кордоні з Україною є проблеми з постачанням гуманітарної допомоги.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев оприлюднив прогноз щодо втрат бюджету України у разі продовження блокування польського кордону. За його словами, якщо ситуацію не буде вирішено до кінця лютого, бюджет втратить 7,7 млрд грн.