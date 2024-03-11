На границе с Польшей затруднено движение грузовиков: детали

В понедельник, 11 марта, усложнение движения для грузовиков на украинско-польской границе продолжается. Поляки блокируют 5 пунктов пропуска из 6 для движения фур.

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Отмечается, что 11 марта протестующие не будут пропускать грузовики из-за пункта пропуска "Угринов" в направлении Польши.

На выезд из Польши будут пропускать по 4 грузовых автомобиля каждый час.

Кроме того, 13 марта протестующие планируют возобновить блокировку грузовиков в направлении пункта пропуска "Корчева-Краковец".

Также на направлении пунктов пропуска "Дорогуск-Ягодин", "Зосин-Устилуг", "Долгобычув-Угринов", "Хребене - Рава-Русская", "Медика-Шегини" ограничение движения для грузовых транспортных средств продолжается.

Как сообщают в Госпогранслужбе, движение легковых транспортных средств и автобусов по всем направлениям не ограничивается.

Перед пунктом пропуска "Зосин-Устилуг" протестующие на выезд из Украины не будут пропускать ни один грузовик. На въезд в Украину польские фермы будут пропускать по 6 грузовых автомобилей каждый час.

Напомним, в ночь с 8 на 9 марта польские протестующие прекратили блокировку пункта пропуска "Краковец".

Возобновление забастовки на границе

Польские фермеры 9 февраля снова начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин".

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.

В зависимости от КПП протестующие пропускают по 1-2 грузовика в час, но 18 февраля протестующие на одном из КПП не пропускали даже гражданские автобусы.

20 февраля в рамках всеобщей забастовки польские фермеры заблокировали все пункты пропуска на границе между Польшей и Украиной.

Между тем из-за блокады границы польскими фермерами, которая длится уже больше месяца, украинская экономика потеряла примерно $500 млн (2 миллиарда злотых или 18,8 млрд грн). В условиях российской агрессии это серьезный удар по обороне страны.

Разговор премьер-министра Польши Дональда Туска 9 марта с представителями фермерских организаций, который длился несколько часов, так и не привел к достижению какого-либо соглашения.