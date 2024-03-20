У пункті пропуску "Медика-Шегині" відновлено рух усіх транспортних засобів

Рух усіх транспортних засобів у пункті пропуску "Медика-Шегині" повністю розблокований і відбувається в штатному режимі, повідомив посол України в Польщі Василь Зварич.

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Перед цим Держприкордонслужба України повідомила, що у пункті пропуску "Шегині-Медика" відновлено пропуск легкових автомобілів і автобусів у обох напрямках.

Нагадаємо, 20 березня близько 11:10 польські протестувальники почали блокувати та обмежувати рух через кордон пасажирських автобусів на дорозі перед пунктом пропуску "Медика", суміжному з українським пунктом пропуску "Шегині".

Протестувальники повністю заблокували фури на двох КПП

Як розповів у коментарі "Укрінформу" речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, польські протестувальники взагалі перестали пропускати вантажівки в бік Польщі на пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська". За добу там кордон не перетнула жодна фура.

На КПП "Шегині" ситуація схожа. Там за добу у Польщу в'їхало лише кілька вантажівок.

За його даними, станом на ранок 20 березня на п'яти напрямках у чергах на території Польщі загалом перебувало 850 вантажівок, найбільше – навпроти пунктів пропуску "Ягодин".

Відновлення страйку на кордоні

Польські фермери 9 лютого знову розпочали акції протесту та заблокували рух через пункти пропуску "Медика – Шегині", "Хребенне – Рава-Руська" та "Дорогуськ – Ягодин". Протестувальники планували перешкоджати перевантаженню сільськогосподарських товарів із залізничного транспорту на автомобільний. 18 лютого протестувальники на одному з КПП не пропускали навіть цивільні автобуси.

Дозвіл на протести від польської влади фермери мали до 9 березня, проте після його закінчення вони так і не пішли з кордону.

В той же день відбулася розмова прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска з представниками фермерських організацій, яка тривала декілька годин, але так і не привела до досягнення будь-якої угоди.