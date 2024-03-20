Польська влада домовилася з протестувальниками і заборонить транзит певної української агропродукції

Польській владі не вдалося досягти повної угоди з протестуючими польськими фермерами після багатогодинних переговорів. Замість цього, сторони підписали домовленості щодо субсидій на тонну зерна та тимчасового закриття польсько-українського кордону для транзиту певних видів сільськогосподарської продукції.

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Про це пише Польське радіо.

Документ був підписаний представниками протестуючих фермерів, міністром сільського господарства Чеславом Сєкерським та заступником міністра Міхалом Колодзейчаком. Угода передбачає продовження діючої з вересня 2022 року заборони на імпорт сільгосппродукції з України, зокрема пшениці, кукурудзи, пшеничного борошна, ріпаку та соняшнику.

Таким чином, польський уряд пішов на поступки фермерам, але не зміг повністю вирішити всі їхні вимоги, досягнувши лише тимчасового компромісу щодо субсидій і продовження обмежень на імпорт з України.

Згідно з повідомленням, крім того, міністр сільського господарства має звернутися до Ради міністрів із проханням призупинити транзит цих продуктів через територію Польщі з 1 квітня цього року.

У підписаному документі обидві сторони також вважають за необхідне розробити детальні правила торгівлі агропродовольчими товарами між Польщею та Україною, але також наголошують, що складна ситуація в сільському господарстві є результатом агресії Росії проти Києва.

Польща хоче встановити двосторонні правила переміщення товарів з України

Єврокомісія дала згоду на двостороннє узгодження Польщею та Україною правил, пов'язаних із переміщенням товарів, зокрема сільськогосподарської продукції.

Проте, міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Чеслав Секерський навіть не планує домовлятися з фермерами про зупинку протестів і блокування кордону.

"Я звертаюся до фермерів, щоб вони показали суспільству свою проблему – блокуванням цього не досягнеш. Поки політики не втручаються в протести, вони були мирними та змістовними. Пам’ятаймо, що фермери протестують не лише від свого імені, а й від нашого імені – споживачів", - наголосив він.

За інформацією "Укрінформу", прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час спільного брифінгу з виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом заявив, що Україна готова до подальших кроків, скоординованих з сусідніми державами членами ЄС та з Європейською комісією, які допоможуть врегулювати ситуацію на кордоні.

Заступник міністра економіки України Тарас Качка повідомив, що і український, і польський уряд ставить перед собою ціль – розблокування кордону. Він зауважив, що блокада кордону шкодить саме Польщі більше, ніж Україні.