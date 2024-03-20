Туск допускає тимчасову зупинку транзиту через Польщу

Очільник польського уряду Дональд Туск сподівається, що до зустрічі української та польської делегації у Варшаві, яка запланована на 28 березня, сторони зможуть ухвалити рішення, які задовільнять польських фермерів.

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Про це Туск заявив на пресконференції у Варшаві, передає "Укрінформ".

“Сподіваюся, що до 28 березня, а в цей день ми плануємо зустріч з українським урядом у Варшаві, ми приймемо спільні рішення з Україною, які будуть набагато безпечніші для польських аграріїв”, - повідомив Туск.

Він переконаний, що з українською стороною упродовж двох тижнів буде знайдено рішення з кількох питань, а саме:

затвердження ліцензій,

згода уряду на пропуск агропродукції з території України.

"Якщо буде потрібно, то також зупинимо транзит на певний час. І я хочу, щоб це було за згодою з українською владою, не хочу їм шкодити", - наголосив прем'єр-міністр Польщі.

Туск зауважив, що вдалося вирішити більшість питань, проти яких виступали польські фермери, зокрема у користуванні залишать частину орних земель, які мали вилучити відповідно до Європейського "зеленого курсу".

Разом з тим, за його словами, переконування Єврокомісії було складною справою і не все вдалося досягти на 100%.

Туск також повідомив, що уряд Польщі зараз діє в умовах, коли треба планувати багато коштів на безпеку Польщі, а також на допомогу Україні.

Робота з урядом Польщі триває

Заступник міністра економіки України Тарас Качка повідомив, що і український, і польський уряд ставить перед собою ціль – розблокування кордону. Він зауважив, що блокада кордону шкодить саме Польщі більше, ніж Україні.

За словами заступника міністра економіки України, на 28 березня анонсоване спільне засідання урядів.

"Думаю, на той час буде цілий комплекс рішень, які повністю знімуть це питання. Я би хотів, щоб це було в межах кількох тижнів, і шанси є. Але гарантії ніхто не дасть", - підкреслив Качка.

Також він розповів, що завдяки конструктивній роботі України з польським урядом і їхній конструктивній роботі з польськими протестувальниками самі вимоги фермерів стають раціональнішими.

Заступник міністра додав, що польський уряд зміг переконати фермерів, що у продуктах, як пшениця, вони конкурують не з українською, а російською. І не на території Польщі, а в регіоні.

"Наша мета, щоб розблокувався кордон, тому що всі розуміють – і польська влада і польське суспільство – що блокування кордону є чимось більшим і набагато неприємнішим, ніж просто протести фермерів і це те, що ми хочемо всі усунути якомога швидше", - зазначив Качка.

Влада Польщі ігнорує переговори з Україною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що зустріч лідерів Польщі та України відбудеться 28 березня у Варшаві.

Туск наголосив, що польська держава зобов’язана захищати інтереси польських фермерів і сільгоспвиробників. Водночас він нагадав, що Польща з перших днів війни і навіть раніше була на боці України і підтримує Україну всіма доступними засобами.

Також 23 лютого представники польського уряду проігнорували зустріч з українськими колегами. Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що зустріч із польськими членами уряду на кордоні не відбулася.

Наразі Україна представила "План взаємопорозуміння" з метою розблокування українсько-польського кордону, який складається з п’яти кроків.

28 лютого прем’єр Польщі Дональд Туск сказав, що Польща та Україна обговорювали можливе тимчасове закриття кордону для руху товарів до вирішення накопичених проблем, але українська сторона це не підтвердила.

Торговий представник України Тарас Качка розповів, що під час чотиригодинних переговорів між представниками України та Польщі закриття кордону для руху товарів з Польщею не згадувалася.