Україна сподівається на розблокування кордону з Польщею протягом кількох тижнів

Ситуація на кордоні з Польщею залишається доволі складною. Але завдяки переговорам українських дипломатів із польським урядом вимоги протестувальників стають більш раціональними.

Про це заявив заступник міністра економіки України Тарас Качка, інформує 24tv.ua.

Робота з урядом Польщі триває

Качка наголосив, що і український, і польський уряд ставить перед собою ціль – розблокування кордону. Він зауважив, що блокада кордону шкодить саме Польщі більше, ніж Україні.

За словами заступника міністра економіки України, 11 березня заплановане засідання міжурядової комісії "Україна-Польща" у Львові. А на 28 березня анонсоване спільне засідання урядів.

"Думаю, на той час буде цілий комплекс рішень, які повністю знімуть це питання. Я би хотів, щоб це було в межах кількох тижнів, і шанси є. Але гарантії ніхто не дасть", - підкреслив Качка.

Також він розповів, що завдяки конструктивній роботі України з польським урядом і їхній конструктивній роботі з польськими протестувальниками самі вимоги фермерів стають раціональнішими.

Заступник міністра додав, що польський уряд зміг переконати фермерів, що у продуктах, як пшениця, вони конкурують не з українською, а російською. І не на території Польщі, а в регіоні.

"Наша мета, щоб розблокувався кордон, тому що всі розуміють – і польська влада і польське суспільство – що блокування кордону є чимось більшим і набагато неприємнішим, ніж просто протести фермерів і це те, що ми хочемо всі усунути якомога швидше", - зазначив Качка.

Спецслужби РФ використовують польських фермерів

Як зауважив Качка, польські фермери зрозуміли, що їхній протест на кордоні з Україною спецслужби РФ використовують для створення ворожнечі між українцями та поляками.

«Дуже добре те, що самі фермери зрозуміли, що їхні протести використовують політики радикальні і російські спецслужби, які намагаються створити враження міжнаціональної ворожнечі між українцями й поляками», наголосив заступник міністра.

Він нагадав, що нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація про те, що лідери протестів визнали: ними користуються ті, хто розсипає українське зерно.

На думку заступника міністра, позитивним зрушенням є те, що польська влада розуміє наслідки таких дій для національної безпеки, а правоохоронні органи оперативно розслідують ці інциденти.

Проросійський плакат польського фермера

Нагадаємо, під час акції протесту польських фермерів сталася скандальна ситуація. На одному з тракторів було написано: "Путін, розберися з Україною, Брюсселем і нашими правителями".Також на передній частині машини був прикріплений великий прапор СРСР.

Фото: Гжегож Целеєвський / Agencja Wyborcza.pl

Польська поліція порушила кримінальну справу стосовно фермера, який на акції протесту на кордоні з Україною вивісив на своєму тракторі плакат із закликом до російського диктатора Володимира Путіна "навести лад та розібратися з Україною", - йдеться у повідомленні поліції у Twitter.

Польські правоохоронці наголосили, що не допустять порушення закону і розпалювання ненависті.

"Негайна реакція польської поліції на демонстрацію обурливих гасел під час протесту фермерів у Водзіславському повіті. Поліція та прокуратура проводять розслідування в рамках статті 256.1 Кримінального кодексу", – йдеться у повідомленні.

Влада Польщі ігнорує переговори з Україною

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що найближчим часом не буде зустрічі лідерів Польщі та України, про що просив президент Володимир Зеленський. Натомість відбудеться 28 березня у Варшаві зустріч представників урядів двох країн.

Туск наголосив, що польська держава зобов’язана захищати інтереси польських фермерів і сільгоспвиробників. Водночас він нагадав, що Польща з перших днів війни і навіть раніше була на боці України і підтримує Україну всіма доступними засобами.

Також 23 лютого представники польського уряду проігнорували зустріч з українськими колегами. Прем'єр-міністр Шмигаль повідомив, що зустріч із польськими членами уряду на кордоні не відбулася.

Наразі Україна представила "План взаємопорозуміння" з метою розблокування українсько-польського кордону, який складається з п’яти кроків.

28 лютого прем’єр Польщі Дональд Туск сказав, що Польща та Україна обговорювали можливе тимчасове закриття кордону для руху товарів до вирішення накопичених проблем, але українська сторона це не підтвердила.

Торговий представник України Тарас Качка розповів, що під час чотиригодинних переговорів між представниками України та Польщі закриття кордону для руху товарів з Польщею не згадувалася.