Завдяки українцям польська авіакомпанія отримала рекордні прибутки

Аеропорт у польському Жешуві не перевищив би мільйона зареєстрованих пасажирів у 2023 році, а польська авіакомпанія LOT також не мала би мільярдного прибутку та понад 10 мільйонів пасажирів, якби не українці.

Про це пише польське видання money.pl.

Альтернатива авіасполученню

Україна вже два роки залишається єдиною великою країною в Європі, яка не має авіасполучення. Проте українці все одно літають – з аеропортів Румунії, Словаччини, Молдови, Угорщини, але насамперед - з Польщі.

Активність пасажирів з України покращує фінансові результати як польських аеропортів, так і перевізників, зокрема LOT Polish Airlines.

Пасажири з України створюють додатковий попит на пасажирські авіаперевезення до та з Польщі. Тому трафік вийшов на допандемічний рівень вже в липні 2023 року.

Українці допомогли отримати прибуток

Авіакомпанія LOT Polish Airlines допомагає українцям компенсувати втрату можливості літати в інші країни.

Упродовж 2023 року авіакомпанія перевезла понад 10 млн пасажирів і зафіксувала рекордні завантаження літаків. За повідомленнями перевізника, чистий прибуток за 2023 рік перевищить 1 млрд злотих (232 млн євро). Роком раніше результат становив 113 млн злотих (26,2 млн євро), а в 2019 році - 68,8 млн злотих (15,9 млн євро).

"Остаточні результати ми надамо після аудиту фінансової звітності. Я оптимістично налаштований щодо досягнення поставлених цілей і прогнозів, – сказав Міхал Фійол, президент LOT.

У 2023 році аеропорт Жешув-Ясенка перевищив поріг у 1 млн зареєстрованих пасажирів. Рейси до та з Варшави здійснюються на цьому маршруті п’ять разів на день.

Крім того, у літній сезон буде запущено пряме сполучення з Гданськом і відновлено сполучення з Нью-Йорком. Lufthansa також повернулася в Жешув і сподівається залучити частину цього трафіку до своїх маршрутів у Франкфурті та Мюнхені. Літають також бюджетні авіакомпанії Wizz Air і Ryanair.

Нагадаємо, в Одесі здійснили тестовий запуск аеротрансферу до аеропорту Кишинів. Перший рейс планується здійснити 1 березня – реєстрація на нього вже відкрита, а квиток коштує 800 грн.

Авіасполучення в Україні можуть відкрити у 2024 році

Зауважимо, відновлення авіасполучення в Україні є важливим питанням, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він зазначив, що в 2024 році питання відновлення авіасполучення точно зрушить з мертвої точки, але є чотири ключові компоненти, які для цього потрібно вирішити: