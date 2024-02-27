ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2023
Бизнес работает Бизнес работает
ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бизнесмены на фронте Бизнесмены на фронте
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Категория
Транспорт
Дата публикации

Благодаря украинцам польская авиакомпания получила рекордную прибыль

Благодаря украинцам польская авиакомпания получила рекордную прибыль

Аэропорт в польском Жешуве не превысил бы миллион зарегистрированных пассажиров в 2023 году, а польская авиакомпания LOT также не имела бы миллиардной прибыли и более 10 миллионов пассажиров, если бы не украинцы.

Об этом пишет польское издание money.pl .

Альтернатива авиасообщению

Украина уже два года остается единственной большой страной в Европе, не имеющей авиасообщения. Однако украинцы все равно летают – из аэропортов Румынии, Словакии, Молдовы, Венгрии, но прежде всего – из Польши.

Активность пассажиров из Украины улучшает финансовые результаты как польских аэропортов, так и перевозчиков, в частности, LOT Polish Airlines.

Пассажиры из Украины создают дополнительный спрос на пассажирские авиаперевозки в Польшу и из Польши. Потому трафик вышел на допандемический уровень уже в июле 2023 года.

Украинцы помогли получить прибыль

Авиакомпания LOT Polish Airlines помогает украинцам компенсировать утрату возможности летать в другие страны.

В 2023 году авиакомпания перевезла более 10 млн пассажиров и зафиксировала рекордные загрузки самолетов. По сообщениям перевозчика, чистая прибыль за 2023 год превысит 1 млрд. злотых (232 млн. евро). Годом ранее результат составил 113 млн злотых (26,2 млн евро), а в 2019 году – 68,8 млн злотых (15,9 млн евро).

"Окончательные результаты мы предоставим после аудита финансовой отчетности. Я оптимистично настроен по достижению поставленных целей и прогнозов, – сказал Михал Фийол, президент LOT.

В 2023 году аэропорт Жешув-Ясенко превысил порог в 1 млн зарегистрированных пассажиров. Рейсы в и из Варшавы осуществляются на этом маршруте пять раз в день.

Кроме того, в летний сезон будет запущено прямое сообщение с Гданьском и возобновлено сообщение с Нью-Йорком. Lufthansa также вернулась в Жешув и надеется привлечь часть этого трафика к своим маршрутам во Франкфурте и Мюнхене. Летают также бюджетные авиакомпании Wizz Air и Ryanair.

Напомним, в Одессе произвели тестовый запуск аэротрансфера в аэропорт Кишинев. Первый рейс планируется совершить 1 марта – регистрация на него уже открыта, а билет стоит 800 грн.

Авиасообщения в Украине могут открыть в 2024 году

Отметим, возобновление авиасообщения в Украине является важным вопросом, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что   в 2024 году вопрос восстановления авиасообщения точно сдвинется с мертвой точки, но есть четыре ключевых компонента, которые для этого нужно решить:

  • защита аэропортов, где будет решено начать авиаперевозки;
  • подготовка инфраструктуры;
  • механизм страхования;
  • компания, которая возьмется совершать перелеты.