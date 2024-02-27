Благодаря украинцам польская авиакомпания получила рекордную прибыль

Аэропорт в польском Жешуве не превысил бы миллион зарегистрированных пассажиров в 2023 году, а польская авиакомпания LOT также не имела бы миллиардной прибыли и более 10 миллионов пассажиров, если бы не украинцы.

Об этом пишет польское издание money.pl .

Альтернатива авиасообщению

Украина уже два года остается единственной большой страной в Европе, не имеющей авиасообщения. Однако украинцы все равно летают – из аэропортов Румынии, Словакии, Молдовы, Венгрии, но прежде всего – из Польши.

Активность пассажиров из Украины улучшает финансовые результаты как польских аэропортов, так и перевозчиков, в частности, LOT Polish Airlines.

Пассажиры из Украины создают дополнительный спрос на пассажирские авиаперевозки в Польшу и из Польши. Потому трафик вышел на допандемический уровень уже в июле 2023 года.

Украинцы помогли получить прибыль

Авиакомпания LOT Polish Airlines помогает украинцам компенсировать утрату возможности летать в другие страны.

В 2023 году авиакомпания перевезла более 10 млн пассажиров и зафиксировала рекордные загрузки самолетов. По сообщениям перевозчика, чистая прибыль за 2023 год превысит 1 млрд. злотых (232 млн. евро). Годом ранее результат составил 113 млн злотых (26,2 млн евро), а в 2019 году – 68,8 млн злотых (15,9 млн евро).

"Окончательные результаты мы предоставим после аудита финансовой отчетности. Я оптимистично настроен по достижению поставленных целей и прогнозов, – сказал Михал Фийол, президент LOT.

В 2023 году аэропорт Жешув-Ясенко превысил порог в 1 млн зарегистрированных пассажиров. Рейсы в и из Варшавы осуществляются на этом маршруте пять раз в день.

Кроме того, в летний сезон будет запущено прямое сообщение с Гданьском и возобновлено сообщение с Нью-Йорком. Lufthansa также вернулась в Жешув и надеется привлечь часть этого трафика к своим маршрутам во Франкфурте и Мюнхене. Летают также бюджетные авиакомпании Wizz Air и Ryanair.

Напомним, в Одессе произвели тестовый запуск аэротрансфера в аэропорт Кишинев. Первый рейс планируется совершить 1 марта – регистрация на него уже открыта, а билет стоит 800 грн.

Авиасообщения в Украине могут открыть в 2024 году

Отметим, возобновление авиасообщения в Украине является важным вопросом, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что в 2024 году вопрос восстановления авиасообщения точно сдвинется с мертвой точки, но есть четыре ключевых компонента, которые для этого нужно решить: