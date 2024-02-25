Украина консультируется с ЕС и США по открытию воздушного пространства - Кубраков

Украина обращается к европейским и американским регуляторам безопасности для утверждения плана повторного открытия своего воздушного пространства.

Эту информацию озвучил Министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков во время форума "Украина. Год 2024".

По его словам, Украина активно сотрудничает с американскими и европейскими авиационными регуляторами безопасности, но это не простой процесс.

"Сложный процесс, но первые формальные шаги Украина делает уже сейчас, именно в эти недели мы подаем официальные заявления оценку рисков соответствующим регуляторам", - рассказал министр.

Кубраков подчеркнул, что конкретные сроки возобновления авиасообщения из-за большой сложности обеспечения безопасности в этой сфере установить пока не удается, но работа над этим продолжается.

"Нам важно, чтобы Американские и Европейские регуляторы подтвердили наш алгоритм действий", - добавил Кубраков.

Возможно ли в этом году восстановить авиасообщение

Добавим, что восстановление авиасообщения в Украине является важным вопросом для украинской власти. Для этого нужно урегулировать ключевые компоненты, но в этом году оно может сдвинуться с мертвой точки.

Кроме этого, Украина прилагает значительные усилия для возобновления авиасообщения из Киева и Львова, которое было прервано с началом великой войны в феврале 2022 года, поскольку наличие надежной логистики, транспортного сообщения, особенно авиасообщения - это фундаментально важные элементы деловой и инвестиционной деятельности страны.

Однако, чтобы восстановить авиасообщение, следует решить четыре ключевых вопроса, а именно: