В Одесі здійснили тестовий запуск аеротрансферу до аеропорту Кишинів

Перший рейс планується здійснити 1 березня – реєстрація на нього вже відкрита, а квиток коштує 800 грн.

Про це повідомив голова Одеської ОДА Олег Кіпер.

Він зазначив, що квитки можна придбати за посиланням або у спеціальній касі на автостанції.

Розклад відправлення наступний:

08:00 Одеса (автостанція Старосінна) - аеропорт Кишинів;

19:00 аеропорт Кишинів - Одеса (автостанція Старосінна).

Орієнтовний час у дорозі (разом із проходженням всіх митних процедур) - 4 години.

Вартість квитка складатиме 800 грн. При цьому діятиме знижка у 50% для військових та членів їх родин (дружина/чоловік, діти), осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників бойових дій.

Кошти від перевезень будуть спрямовані на підтримку Збройних Сил України.

Як зареєструватися на аеротрансфер сполученням Одеса-Кишинів

Для здійснення реєстрації на аеротрансфер Одеса – аеропорт м. Кишинів пасажиру необхідно:

перейти на сторінку форми для реєстрації за посиланням, розміщеному на офіційному веб-сайті Одеської обласної державної адміністрації;

заповнити форму, надавши дані для реєстрації із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові (у разі наявності), дати народження, дати та часу запланованої відправлення авіасполученням із м. Кишинів, номеру контактного телефону, відомостей про наявні пільги (право на пільговий проїзд з 50%-ю знижкою мають військові та члени їх сімей (дружина/чоловік, діти), особи з інвалідністю, ветерани війни, учасники бойових дій);

здійснити оплату проїзду за реквізитами на рахунок КП "Аеропорт Ізмаїл" (повна вартість – 800 грн);

прикріпити скан-копії таких документів: паспорта громадянина України для виїзду закордон (для іноземців – паспорта для виїзду закордон); квитка на літак з відправленням із аеропорту Кишинів; квитанції про оплату квитка на Аеротрансфер; для чоловіків від 18 до 60 років – скан-копії військово-облікових документів та документів, що підтверджують право перетину державного кордону в умовах правового режиму воєнного стану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 №57 "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України" та документів, що підтверджують право на пільговий проїзд;

надати згоду на обробку персональних даних та повідомити про ознайомлення із пам’яткою щодо перетинання державного кордону України та Республіки Молдова.

Трансфер з Одеси до аеропорту Кишинева

Нагадаємо, про запуск трансфера з Одеси до аеропорту Кишинева стало відомо у січні 2024 року. Його метою є пришвидшення проїзду українців, які прямують до міжнародного аеропорту Кишинів. За умови наявності квитків на літак пасажири зможуть користуватися спеціальним трансфером, який прямуватиме з Одеси до аеропорту.

Також це має розвантажити пункти пропуску через кордон (в першу чергу в районі МПП "Маяки – Паланка – Удобне"), зменшити там зосередження великої кількості транспорту та людей, пришвидшити процедуру перетину.