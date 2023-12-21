Авіасполучення в Україні можуть відкрити у 2024 році: що відомо

Відновлення авіасполучення в Україні є важливим питанням. Але для цього потрібно врегулювати чотири ключові компоненти.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, пише РБК-Україна.

Він наголосив, що можливість відновлення авіасполучення залишається важливим питанням для української влади.

"Тому що сьогодні, коли йдеться про приїзд до нашої країни представників тих чи інших країн, чи то з питань бізнесу, чи то з питань якихось інших речей, – це дуже-дуже важливий компонент", – сказав Данілов.

Він зазначив, що в наступному році питання відновлення авіасполучення точно зрушить з мертвої точки.

За словами Данілова, є чотири ключові компоненти, які для цього потрібно вирішити:

захист аеропортів, де буде вирішено розпочати авіаперевезення;

підготовка інфраструктури;

механізм страхування;

компанія, яка візьметься робити перельоти.

"Я думаю, що спільними зусиллями всі ці питання ми обов'язково закриємо і рано чи пізно зможемо користуватися нашим небом", - переконаний секретар РНБО.

Зеленський прокоментував імовірність відкриття аеропорту "Бориспіль"

19 грудня під час пресконференції за підсумками 2023 року президент Володимир Зеленський прокоментував імовірність відкриття аеропорту "Бориспіль".

"Аеропорт "Бориспіль" – це як Чорне море. Це дуже серйозна операція. Відкриття "Борисполя" – це перемога української ППО. І це буде свідчити, що Україна перемагає. Це також потужний економічний крок", - зазначив Зеленський.

Він додав, що ставив це питання партнерам і точно відомо, що для цього потрібно зробити, а саме посилити захист українського неба.

Аеропорт "Бориспіль": робота в умовах війни

На початку березня 2022 року, незадовго після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, окупанти здійснили ракетний удар по аеропорту "Бориспіль". Тоді одну ракету було знищено, ще одна влучила в технічні приміщення аеропорту.

Влітку 2023-го летовище обговорювалося в контексті тендеру на прибирання приміщень, який оголосив аеропорт. Очікуваною вартістю послуг тоді було вказано 52 млн гривень.

В "Борисполі" пояснили, що хоч аеропорт на час воєнного стану знаходиться в простої, існує необхідність в підтримці в належному стані виробничих приміщень, оскільки в дуже малому відсотковому відношенні летовище функціонує. Також там запевняли, що надання послуг розпочинається на підставі письмової заявки від аеропорту. Тобто, якщо летовище не матиме потреби в прибиранні, то кошти не витрачатимуться.

Гендиректор аеропорту Олексій Дубревський вказував, що летовище неможливо закрити, а після війни просто відкрити та розпочати звичайну операційну діяльність. За його словами, необхідно постійно дбати про інфраструктуру й зберігати експлуатаційно-технічної придатність аеропорту, щоб не допустити надзвичайних пригод і подій техногенного характеру.

За словами Дубревського, "Бориспіль" зможе розпочати прийом літаків через місяць після закінчення війни.