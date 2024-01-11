В Одесі планують запустити спеціальний трансфер до аеропорту Кишинева

Щоб прискорити проїзд українців, які прямують до аеропорту Кишинева, в Одесі планують запустити спеціальний трансфер.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Він провів зустріч з делегацією представників ПРООН в Україні, де обговорювали реалізацію нового проєкту «Аеротрансфер».

"Його мета - пришвидшити проїзд українців, які прямують до міжнародного аеропорту Кишинів. За умови наявності квитків на літак - пасажири зможуть користуватися спеціальним трансфером, який прямуватиме з Одеси до аеропорту", - зауважив Кіпер.

За його словами, це має розвантажити пункти пропуску через кордон (в першу чергу в районі МПП «Маяки – Паланка – Удобне»), зменшити там зосередження великої кількості транспорту та людей, пришвидшити процедуру перетину.

Крім того, організоване перевезення пасажирів зменшить навантаження на дороги області легковими авто та покращить рівень обслуговування населення у сфері міжнародних перевезень.

"Для запуску проекту «Аеротрансферу» нам необхідні автобуси, які здійснюватимуть перевезення пасажирів. У цьому питанні розраховуємо на допомогу ПРООН", - підкреслив Кіпер.

Авіасполучення в Україні можуть відкрити у 2024 році

Зауважимо, відновлення авіасполучення в Україні є важливим питанням, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він зазначив, що в наступному році питання відновлення авіасполучення точно зрушить з мертвої точки, але є чотири ключові компоненти, які для цього потрібно вирішити: