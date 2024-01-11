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В Одесі планують запустити спеціальний трансфер до аеропорту Кишинева
Щоб прискорити проїзд українців, які прямують до аеропорту Кишинева, в Одесі планують запустити спеціальний трансфер.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Він провів зустріч з делегацією представників ПРООН в Україні, де обговорювали реалізацію нового проєкту «Аеротрансфер».
"Його мета - пришвидшити проїзд українців, які прямують до міжнародного аеропорту Кишинів. За умови наявності квитків на літак - пасажири зможуть користуватися спеціальним трансфером, який прямуватиме з Одеси до аеропорту", - зауважив Кіпер.Підписуйтеся на YouTube-канал delo.ua
За його словами, це має розвантажити пункти пропуску через кордон (в першу чергу в районі МПП «Маяки – Паланка – Удобне»), зменшити там зосередження великої кількості транспорту та людей, пришвидшити процедуру перетину.
Крім того, організоване перевезення пасажирів зменшить навантаження на дороги області легковими авто та покращить рівень обслуговування населення у сфері міжнародних перевезень.
"Для запуску проекту «Аеротрансферу» нам необхідні автобуси, які здійснюватимуть перевезення пасажирів. У цьому питанні розраховуємо на допомогу ПРООН", - підкреслив Кіпер.
Авіасполучення в Україні можуть відкрити у 2024 році
Зауважимо, відновлення авіасполучення в Україні є важливим питанням, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов. Він зазначив, що в наступному році питання відновлення авіасполучення точно зрушить з мертвої точки, але є чотири ключові компоненти, які для цього потрібно вирішити:
- захист аеропортів, де буде вирішено розпочати авіаперевезення;
- підготовка інфраструктури;
- механізм страхування;
- компанія, яка візьметься робити перельоти.