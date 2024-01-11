В Одессе планируют запустить специальный трансфер в аэропорт Кишинева

Чтобы ускорить проезд украинцев, следующих в аэропорт Кишинева, в Одессе планируют запустить специальный трансфер.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Он провел встречу с делегацией представителей ПРООН в Украине, где обсуждали реализацию нового проекта "Аэротрансфер".

"Его цель - ускорить проезд украинцев, следующих в международный аэропорт Кишинев. При наличии билетов на самолет - пассажиры смогут пользоваться специальным трансфером, который будет следовать из Одессы в аэропорт", - отметил Кипер.

По его словам, это должно разгрузить пункты пропуска через границу (в первую очередь в районе МЧП «Маяки – Паланка – Удобное»), уменьшить там сосредоточение большого количества транспорта и людей, ускорить процедуру пересечения.

Кроме того, организованная перевозка пассажиров снизит нагрузку на дороги области легковыми авто и улучшит уровень обслуживания населения в сфере международных перевозок.

"Для запуска проекта "Аэротрансфера" нам необходимы автобусы, которые будут осуществлять перевозку пассажиров. В этом вопросе рассчитываем на помощь ПРООН", - подчеркнул Кипер.

Авиасообщения в Украине могут открыть в 2024 году

Отметим, возобновление авиасообщения в Украине является важным вопросом, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что в следующем году вопрос восстановления авиасообщения точно сдвинется с мертвой точки, но есть четыре ключевых компонента, которые для этого нужно решить: