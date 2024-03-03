Украина надеется на разблокирование границы с Польшей в течение нескольких недель

Ситуация на границе с Польшей остается достаточно сложной. Но благодаря переговорам украинских дипломатов с польским правительством требования протестующих становятся более рациональными.

Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, передает 24tv.ua.

Работа с правительством Польши продолжается

Качка подчеркнул, что и украинское, и польское правительство ставит перед собой цель – разблокировать границу. Он отметил, что блокада границы вредит именно Польше больше, чем Украине.

По словам замминистра экономики Украины, 11 марта запланировано заседание межправительственной комиссии "Украина-Польша" во Львове. А на 28 марта анонсировано совместное заседание правительства.

"Думаю, к тому времени будет целый комплекс решений, которые полностью снимут этот вопрос. Я бы хотел, чтобы это было в течение нескольких недель, и шансы есть. Но гарантии никто не даст", - подчеркнул Качка.

Также он рассказал, что благодаря конструктивной работе Украины с польским правительством и их конструктивной работе с польскими протестующими сами требования фермеров становятся более рациональными.

Замминистра добавил, что польское правительство смогло убедить фермеров, что в продуктах, как пшеница, они конкурируют не с украинским, а с российским. И не на территории Польши, а в регионе.

"Наша цель, чтобы разблокировалась граница, потому что все понимают – и польские власти и польское общество – что блокирование границы является чем-то большим и гораздо неприятнее, чем просто протесты фермеров и это то, что мы хотим все устранить как можно скорее", - отметил Качка.

Спецслужбы РФ используют польских фермеров

Как отметил Качка, польские фермеры поняли, что их протест на границе с Украиной спецслужбы РФ используют для создания вражды между украинцами и поляками.

«Очень хорошо, что сами фермеры поняли, что их протесты используют политики радикальные и российские спецслужбы, которые пытаются создать впечатление межнациональной розни между украинцами и поляками», - отметил замминистра.

По мнению замминистра, положительным сдвигом является то, что польские власти понимают последствия таких действий для национальной безопасности, а правоохранительные органы оперативно расследуют эти инциденты.

Пророссийский плакат польского фермера

Напомним, во время акции протеста польских фермеров произошла скандальная ситуация. На одном из тракторов было написано: "Путин, разберись с Украиной, Брюсселем и нашими правителями". Также на передней части машины был прикреплен большой флаг СССР.

Фото: Гжегож Целеевский/Agencja Wyborcza.pl

"Польская полиция возбудила уголовное дело в отношении фермера, который на акции протеста на границе с Украиной вывесил на своем тракторе плакат с призывом к российскому диктатору Владимиру Путину "навести порядок и разобраться с Украиной", - говорится в сообщении полиции в Twitter.

Польские правоохранители подчеркнули, что не допустят нарушения закона и разжигания ненависти.

"Сиюминутная реакция польской полиции на демонстрацию возмутительных лозунгов во время протеста фермеров в Водзиславском уезде. Полиция и прокуратура проводят расследование в рамках статьи 256.1 Уголовного кодекса", – говорится в сообщении.

Власти Польши игнорируют переговоры с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в ближайшее время не будет встречи лидеров Польши и Украины, о чем просил президент Владимир Зеленский. 28 марта в Варшаве состоится встреча представителей правительств двух стран.

Туск подчеркнул, что польское государство обязано защищать интересы польских фермеров и сельхозпроизводителей. В то же время, он напомнил, что Польша с первых дней войны и даже раньше была на стороне Украины и поддерживает Украину всеми доступными средствами.

Также 23 февраля представители польского правительства проигнорировали встречу с украинскими коллегами. Премьер-министр Шмигаль сообщил, что встреча с польскими членами правительства на границе не состоялась.

В настоящее время Украина представила "План взаимопонимания" с целью разблокирования украинско-польской границы, состоящей из пяти шагов.

28 февраля премьер Польши Дональд Туск сказал, что Польша и Украина обсуждали возможное временное закрытие границы для движения товаров до решения накопившихся проблем, но украинская сторона это не подтвердила.

Торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, что во время четырехчасовых переговоров между представителями Украины и Польши закрытие границы для движения товаров с Польшей не упоминалось.