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Экономика
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Туск допускает временную остановку транзита через Польшу

Туск допускает временную остановку транзита через Польшу
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: twitter.com/PremierRP

Глава польского правительства Дональд Туск надеется, что до встречи украинской и польской делегации в Варшаве, которая запланирована на 28 марта, стороны смогут принять решения, которые удовлетворят польских фермеров.

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Об этом Туск заявил на пресс-конференции в Варшаве, передает "Укринформ".

“Надеюсь, что до 28 марта, а в этот день мы планируем встречу с украинским правительством в Варшаве, мы примем совместные решения с Украиной, которые будут намного безопаснее для польских   аграриев”, - сообщил Туск.

Он убежден, что с украинской стороной в течение двух недель будет найдено решение по нескольким вопросам, а именно:

  • утверждение лицензий,
  • согласие правительства на пропуск агропродукции с территории Украины.

"Если будет нужно, то также остановим транзит на время. И я хочу, чтобы это было с согласия с украинскими властями, не хочу им вредить", - подчеркнул премьер-министр Польши.

Туск отметил, что удалось решить большинство вопросов, против которых выступали польские фермеры, в частности, в пользовании оставят часть пахотных земель, которые должны были изъять в соответствии с Европейским "зеленым курсом".

Вместе с тем, по его словам, убеждение Еврокомиссии было сложным делом, и не все удалось достичь на 100%.

Туск также сообщил, что правительство Польши сейчас действует в условиях, когда нужно планировать много средств на безопасность Польши, а также помощь Украине.

Работа с правительством Польши продолжается

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка сообщил, что и украинское, и польское правительство ставит перед собой цель – разблокирование границы. Он отметил, что блокада границы вредит именно Польше больше, чем Украине.

По словам замминистра экономики Украины, на 28 марта анонсировано совместное заседание правительств.

"Думаю, к тому времени будет целый комплекс решений, которые полностью снимут этот вопрос. Я бы хотел, чтобы это было в течение нескольких недель, и шансы есть. Но гарантии никто не даст", - подчеркнул Качка.

Также он рассказал, что благодаря конструктивной работе Украины с польским правительством и их конструктивной работе с польскими протестующими сами требования фермеров становятся более рациональными.

Замминистра добавил, что польское правительство смогло убедить фермеров, что в продуктах, как пшеница, они конкурируют не с украинским, а с российским. И не на территории Польши, а в регионе.

"Наша цель, чтобы разблокировалась граница, потому что все понимают – и польские власти и польское общество – что блокирование границы является чем-то большим и гораздо неприятнее, чем просто протесты фермеров и это то, что мы хотим все устранить как можно скорее", - отметил Качка. .

Власти Польши игнорируют переговоры с Украиной

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что встреча лидеров Польши и Украины состоится 28 марта в Варшаве.

Туск подчеркнул, что польское государство обязано защищать интересы польских фермеров и сельхозпроизводителей. В то же время, он напомнил, что Польша с первых дней войны и даже раньше была на стороне Украины и поддерживает Украину всеми доступными средствами.

Также 23 февраля представители польского правительства   проигнорировали встречу с украинскими коллегами. Премьер-министр Шмигаль сообщил, что встреча с польскими членами правительства на границе не состоялась.

В настоящее время Украина представила "План взаимопонимания" с целью разблокирования украинско-польской границы, состоящей из пяти шагов.

28 февраля премьер Польши Дональд Туск сказал, что Польша и Украина обсуждали возможное временное закрытие границы для движения товаров к решению накопившихся проблем, но украинская сторона это не подтвердила.

Торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал, что во время четырехчасовых переговоров между представителями Украины и Польши закрытие границы для движения товаров с Польшей не упоминалось.

Автор:
Светлана Манько