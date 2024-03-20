В ЕС предварительно согласовали продление "торгового безвиза" для украинской агропродукции, но с определенными ограничениями

19 марта Европарламент и Европейский Совет достигли предварительной договоренности о продлении мер либерализации торговли для Украины в условиях захватнической войны России.

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Об этом говорится на сайте Европарламента.

"Временная приостановка импортных пошлин и квот на экспорт украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС будет продлена еще на один год, до 5 июня 2025 года, чтобы поддержать Украину в условиях продолжающейся агрессивной войны России", - говорится в сообщении.

Могут ограничить импорт некоторой агропродукции

Отмечается, что Еврокомиссия может принять любые быстрые меры, которые сочтет нужным, если возникнут значительные нарушения на рынке ЕС или рынках одной или нескольких стран ЕС из-за импорта продукции из Украины.

Постановление также предусматривает "экстренное торможение" импорта особо чувствительной сельскохозяйственной продукции, а именно птицы, яиц и сахара. Кроме того, депутаты Европарламента добились расширения этого списка, включив в него овес, кукурузу, крупы и мед.

Они также добились от Еврокомиссии жестких обязательств по мерам в случае резкого роста импорта пшеницы из Украины.

Если импорт этих продуктов превысит средние объемы за два предыдущих года, на них снова будут введены пошлины в течение 14 дней.

"Сегодняшняя сделка укрепляет неизменное обязательство ЕС поддерживать Украину перед лицом жестокой агрессивной войны России. Атака России на Украину и ее производство продуктов питания также влияет на фермеров ЕС. Европарламент услышал их беспокойство и усилил защитные меры, которые должны ослабить давление на фермеров ЕС, если они будут взволнованы внезапным всплеском украинского импорта", – заявила Сандра Калниете, евродепутат от Латвии.

Теперь Европарламент и Европейский совет должны окончательно утвердить это соглашение. Положения должны быть опубликованы в Официальном вестнике ЕС перед вступлением в силу.

Ранее Еврокомиссия предложила продолжить приостановку импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС еще на один год, однако она усилит защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции ЕС.

Напомним, льготный режим торговли с ЕС действует с июня 2022 года и способствует облегчению тяжелой ситуации, в которой оказались украинские производители и экспортеры в результате агрессивной войны со стороны России.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что продление безвиза позволит украинским бизнесменам продолжать экспорт своей продукции на рынки ЕС без ограничений в виде квот, пошлин и тарифов, открывая новые возможности для украинского бизнеса и способствуя укреплению экономики страны.

Кто призывает не допускать украинскую агропродукцию на рынок ЕС

Франция поддержала призывы Польши к ограничению экспорта сельскохозяйственных продуктов из Украины в Европейский союз.

Позиция Франции и Польши призвана успокоить фермеров, которые в течение последних месяцев неоднократно проводили акции протеста, в частности, выступая против поставок дешевого продовольствия из Украины.

Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан убежден, что Брюссель лишает европейских фермеров средств к существованию и призвал ЕС закрыть рынок для украинской агропродукции.

15 сентября Европейская комиссия решила не продолжать запрет импорта украинских пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Она была введена еще 2 мая вместо соответствующих односторонних национальных ограничительных мероприятий в этих странах, которые Еврокомиссия раскритиковала как неприемлемые.

Однако Варшава, Братислава и Будапешт затем самостоятельно ввели запрет, объяснив это защитой своих фермеров.

15 января Министерство сельского хозяйства Венгрии сообщило, что пять восточных стран Европейского Союза обратились в Европейскую комиссию с просьбой ввести импортную пошлину на зерно из Украины из-за якобы недобросовестной конкуренции.

Как заявил министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский, Польша стремится ввести механизм, "который бы защитил польских фермеров".

По его словам, открытие европейского рынка для агропродукции из Украины может в будущем "полностью дестабилизировать" как польский, так и европейский рынки.

Секерский хочет, чтобы в постановлении Европейской комиссии о продолжении беспошлинной торговли с Украиной до июня 2025 было положение, позволяющее "региональные защитные меры".

Как сообщило Министерство сельского хозяйства Польши, запрет на импорт украинской агропродукции будет действовать для разработки соответствующих защитных механизмов на уровне Европейской Комиссии.

Заметим, что предыдущий польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявлял, что Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, так как польское сельское хозяйство никогда не победит украинское АПК. Впрочем, и после смены правительства по результатам прошедших в октябре 2023 года выборов Польша на уступки Украине в этом вопросе пока не идет.

Украина примет ограничения на торговлю с ЕС, но Брюссель должен запретить импорт российского зерна

Торговый представитель Тарас Качка рассказал, что Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить яростный спор с Польшей, но вместо этого призывает блок запретить импорт российского зерна

"Может быть, на такой переходный период… Управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно. Что касается пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия", – сказал Качка.

Источник фото: ua.depositphotos.com