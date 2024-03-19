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ЕС введет пошлины на зерно из России и Белоруссии

зерно
Евросоюз готовит заградительные пошлины на российское зерно. Фото: Depositphotos

Еврокомиссия в ближайшие дни введет пошлину на зерно из России и Беларуси в размере 95 евро за тонну. Аналогичный сбор ЕС установит на масличные культуры и продукты их переработки. Это будет первым ограничением на российские продовольственные товары с момента полномасштабного вторжения в Украину.

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Об этом пишет Financial Times.

Ожидается, что в ближайшие дни Европейская комиссия введет пошлину в размере 95 евро (103,26 доллара) за тонну зерновых из России и Белоруссии.

Как сообщает FT, тарифы в размере 50% также будут установлены на семена масличных культур и продукты их переработки.

Отмечается, что Еврокомиссия планирует пойти на такой шаг, в то время как фермеры со всего Европейского Союза призывают изменить ограничения, наложенные на них согласно плану блока «Зеленый курс» по борьбе с изменением климата.

Также европейские фермеры требуют повторно ввести пошлины на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, отмененных после российского вторжения в страну в 2022 году. Фермеры из Польши, Венгрии и Словакии полагают, что этот шаг снизил цены на их продукцию.

Собеседники издания говорят, что введение пошлины приведет к увеличению цен на 50% на зерно и снижению спроса на него.

В отличие от санкций, введение пошлины не потребует от стран ЕС единодушного решения, а также позволит сохранить транзит через Еврозону в страны Африки и Азии.

Кроме того, данное решение никоим образом не повлияет на продовольственную безопасность ЕС, производящего более 300 млн тонн зерновых и масличных культур в год.

Таможенная пошлина будет установлена на максимальном уровне, разрешенном правилами ВТО. Россия может принять ответные меры, но она уже запретила большую часть импорта продовольствия из ЕС, а множество европейских продовольственных компаний ушли с российского рынка.

Латвия предложила ЕС выход из кризиса с украинским зерном

Напомним, еще в январе 2024 г. страны Балтии предложили запретить импорт российского и белорусского зерна в ЕС.

22 февраля Сейм Латвии одобрил запрет на ввоз российской и белорусской сельскохозяйственной продукции в страну как минимум до июля 2025 года.

Таким образом, Латвия стала первой страной Европейского Союза, которая законодательно ввела ограничения на использование сельскохозяйственной продукции из России и Беларуси.

Теперь Балтийская страна требует принять подобные меры и ввести санкции против российского аграрного экспорта в ЕС на общеевропейском уровне, поскольку продукция может быть заменена товарами из Украины.

Сейм Республики Польша также принял резолюцию о введении санкций в связи с импортом российских и белорусских продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Европейский Союз, а нижняя палата парламента страны призывает Еврокомиссию запретить импорт российской и белорусской продовольствия и сельскохозяйственной продукции в Евросоюз.

Украина примет ограничения на торговлю с ЕС, но Брюссель должен запретить импорт российского зерна

Торговый представитель Тарас Качка рассказал, что Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить яростный спор с Польшей, но вместо этого призывает блок запретить импорт российского зерна

"Может быть, на такой переходный период… Управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно. Что касается пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия", – сказал Качка.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Светлана Манько