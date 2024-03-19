ЄС запровадить мита на зерно з Росії та Білорусі

Єврокомісія найближчими днями запровадить мито на зерно з Росії та Білорусі в розмірі 95 євро за тонну.Аналогічний збір ЄС встановить на олійні культури і продукти їх переробки. Це буде першим обмеженням на російські продовольчі товари з часу повномасштабного вторгнення в Україну.

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Про це пише Financial Times.

Очікується, що найближчими днями Європейська комісія введе мито в розмірі 95 євро (103,26 долара) за тонну зернових з Росії та Білорусі.

Як повідомляє FT, тарифи в розмірі 50% також будуть встановлені на насіння олійних культур і продукти їх переробки.

Зазначається, що Єврокомісія планує піти на такий крок у той час, як фермери з усього Європейського Союзу закликають змінити обмеження, накладені на них згідно з планом блоку «Зелений курс» щодо боротьби зі зміною клімату.

Також європейські фермери вимагають повторно запровадити мита на імпорт сільськогосподарської продукції з України, які були скасовані після російського вторгнення в країну у 2022 році. Фермери з Польщі, Угорщини та Словаччини вважають, що цей крок знизив ціни на їхню продукцію.

Співрозмовники видання кажуть, що введення мита призведе до збільшення цін на 50% на зерно і зниження попиту на нього.

На відміну від санкцій, введення мита не вимагатиме від країн ЄС одностайного рішення, а також дасть змогу зберегти транзит через Єврозону в країни Африки та Азії.

Крім того, дане рішення жодним чином не вплине на продовольчу безпеку ЄС, який виробляє понад 300 млн тонн зернових та олійних культур на рік.

Мито буде встановлене на максимальному рівні, дозволеному правилами СОТ. Росія може вжити заходи у відповідь, але вона вже заборонила більшу частину імпорту продовольства з ЄС, а безліч європейських продовольчих компаній пішли з російського ринку.

Латвія запропонувала ЄС вихід із кризи з українським зерном

Нагадаємо, ще у січні 2024 року країни Балтії запропонували заборонити імпорт російського і білоруського зерна в ЄС.

22 лютого Сейм Латвії схвалив заборону на ввезення російської та білоруської сільськогосподарської продукції до країни як мінімум до липня 2025 року.

Таким чином, Латвія стала першою країною Європейського Союзу, яка законодавчо запровадила обмеження на використання сільськогосподарської продукції, що походить із Росії та Білорусі.

Тепер балтійська країна вимагає вжити подібні заходи та ввести санкції проти російського аграрного експорту до ЄС на загальноєвропейському рівні, оскільки продукція може бути замінена товарами з України.

Також Сейм Республіки Польща прийняв резолюцію про введення санкцій у зв'язку з імпортом російських і білоруських продовольства і сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу, а нижня палата парламенту країни закликає Єврокомісію заборонити імпорт російського та білоруського продовольства та сільськогосподарської продукції до Євросоюзу.

Україна прийме обмеження на торгівлю з ЄС, але Брюссель має заборонити імпорт російського зерна

Торговий представник Тарас Качка розповів, що Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з ЄС, щоб розрядити запеклу суперечку з Польщею, але натомість закликає блок заборонити імпорт російського зерна.

"Можливо, на такий перехідний період… Керований підхід до торгових потоків між Україною та ЄС – це те, що нам усім потрібно. Що стосується пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія", – сказав Качка.

Джерело фото: ua.depositphotos.com