Латвія першою в ЄС заборонила імпорт "кривавого" зерна з Росії та Білорусі

Сейм Латвії у двох читаннях схвалив заборону на ввезення російської та білоруської сільськогосподарської продукції до країни як мінімум до липня 2025 року. Таким чином, Латвія стала першою країною Європейського Союзу, яка законодавчо запровадила обмеження на використання сільськогосподарської продукції, що походить із Росії та Білорусі.

Про це повідомило видання LSM.lv.

Уряд Латвії відхилив початкову пропозицію опозиційних членів "Національної спілки", яка передбачала заборону на постачання сільськогосподарської та переробленої сільгосппродукції з Росії та Білорусі з 24 лютого 2024 року.

Натомість парламент схвалив альтернативний законопроєкт, підготовлений Міністерством сільського господарства та підтриманий бюджетною комісією Сейму. За нього проголосували 69 депутатів, при цьому проти висловилися 9.

Згідно зі схваленим законопроєктом, заборона на імпорт поширюватиметься на сільськогосподарську та тваринницьку продукцію, що залишається у Латвії, а не на продукцію, що транспортується до інших країн-членів Європейського Союзу (ЄС).

Зазначається, що імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі планується заборонити до липня 2025 року.

Поправки, підтримані Сеймом, забороняють також ввезення до Латвії сільськогосподарської та кормової продукції, що походить із Росії чи Білорусі, з інших третіх країн.

Уряд повинен протягом 14 днів з дня набрання чинності цими поправками визначити в нормативних актах перелік конкретних продуктів, які заборонено ввозити до Латвії.

Нагадаємо, у січні 2024 року країни Балтії запропонували заборонити імпорт російського і білоруського зерна в ЄС.

Також повідомлялося, що у 2023 році в порівнянні з 2022-м Латвія імпортувала з РФ на 200 000 тонн більше продовольчого зерна: у 2023 році через латвійські прикордонні пункти з РФ до Європейського союзу завезено понад 535 000 тонн зернових продуктів, роком раніше було 337 000 тонн.

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