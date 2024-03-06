Украина готова принять ограничения на торговлю ЕС, но есть определенные условия

Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы разрядить яростный спор с Польшей, но также призывает блок запретить импорт российского зерна.

Об этом замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка рассказал Financial Times.

По его словам, Киев выступает за новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, но Евросоюз также должен запретить странам блока экспорт российской сельскохозяйственной продукции, которая все еще поступает в ЕС через Беларусь и страны Балтии.

"Может быть, на такой переходный период… Управляемый подход к торговым потокам между Украиной и ЕС – это то, что нам всем нужно. Что касается пшеницы, то не Украина создает проблемы для польских фермеров, а Россия", – сказал Качка.

Также недавно Киев согласился перенаправить экспорт кукурузы в Италию и Испанию через Черное море, а не автомобильным транспортом через соседние страны, чтобы снизить напряженность.

"Нам нужно найти решение, которое эффективно защитит польский и европейский рынки от неравной конкуренции", – сказал премьер-министр Дональд Туск, но согласился с Уткой о необходимости запрета импорта сельхозпродукции из России и Белоруссии.

Туск сказал, что ограничения на уровне всего блока будут эффективнее после того, как недавно Латвия ввела запрет на российский импорт по всей стране.

Тем не менее, издание пишет, что запреты на уровне ЕС было бы трудно достичь, поскольку несколько государств-членов выступают против такого шага из-за опасений, что это дестабилизирует глобальные рынки и усугубит экономические и социальные кризисы в развивающихся странах. С 2022 по 2023 год российский экспорт зерна в ЕС вырос более чем на 50% до 1,5 млн. тонн.

ЕС хочет усилить условия "транспортного безвиза" с Украиной

5 марта Европейская комиссия предложила внести более жесткие обновления в соглашение об автомобильных перевозках с Украиной, при этом не изменять основные цели и объемы перевозок.

Эти предложения, уже направленные в Совет ЕС, возникли на фоне необходимости адаптации к вызовам, вызванным российской агрессией против Украины. Первоначальные соглашения были подписаны в июне 2022 года, а затем продлены до конца июня 2024 года.

Среди новых условий и ограничений есть и такое, в котором говорится, что в случае, если на национальном рынке автомобильных перевозок в определенной географической зоне наблюдаются серьезные нарушения, соглашение может быть приостановлено в этой географической зоне.

Ранее Министерство сельского хозяйства Польши сообщило, что запрет на импорт украинской агропродукции будет действовать для разработки соответствующих защитных механизмов на уровне Европейской Комиссии.

Украина может запретить импорт агропродукции из Польши из-за блокирования границы

Украинские власти рассматривают варианты запрета импорта агропродукции из Польши в ответ на блокаду границы. Об этом в комментарии Forbes рассказал Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.

"Мы за конструктив, но, конечно, будем готовы реагировать", - сказал Сольский.

По его словам, решение может быть принято в течение двух недель. "Посмотрим, что будет происходить", - добавил он.

Руководство Украины пока не решило, какие именно ограничительные меры могут ввести. Речь может идти об ограничении или полном запрете ввоза в Украину польских молочных продуктов и фруктов, уточнил собеседник Forbes в правительстве.

"Будем вести активные переговоры с польской стороной, и исходя из их результативности будем принимать решения", - добавил Сольский.