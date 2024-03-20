У ЄС попередньо погодили продовження "торговельного безвізу" для української агропродукції, але з певними обмеженнями

19 березня Європарламент і Європейська Рада досягли попередньої домовленості про продовження заходів лібералізації торгівлі для України в умовах загарбницької війни Росії.

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Про це йдеться на сайті Європарламенту.

"Тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах триваючої агресивної війни Росії", - йдеться у повідомленні.

Можуть обмежити імпорт деякої агропродукції

Зазначається, що Єврокомісія може вжити будь-яких швидких заходів, які вважатиме за потрібне, якщо виникнуть значні порушення на ринку ЄС або ринках однієї чи кількох країн ЄС через імпорт продукції з України.

Постанова також передбачає "екстрене гальмування" імпорту особливо чутливої ​​сільськогосподарської продукції, а саме птиці, яєць і цукру. Крім того депутати Європарламенту домоглися розширення цього списку, включивши до нього овес, кукурудзу, крупи та мед.

Вони також добилися від Єврокомісії твердих зобов'язань щодо заходів у разі різкого зростання імпорту пшениці з України.

Якщо імпорт цих продуктів перевищить середні обсяги за два попередні роки, то на них знову будуть запроваджені мита протягом 14 днів.

"Сьогоднішня угода зміцнює незмінне зобов’язання ЄС підтримувати Україну перед обличчям жорстокої агресивної війни Росії. Атака Росії на Україну та її виробництво продуктів харчування також впливає на фермерів ЄС. Європарламент почув їхнє занепокоєння та посилив захисні заходи, які мають послабити тиск на фермерів ЄС, якщо вони будуть схвильовані раптовим сплеском українського імпорту", - заявила Сандра Калніете, євродепутат від Латвії.

Тепер Європарламент і Європейська рада повинні остаточно затвердити цю угоду. Положення мають бути опубліковані в Офіційному віснику ЄС перед набуттям чинності.

Раніше Єврокомісія запропонувала продовжити призупинення імпортних мит і квот на український експорт до ЄС ще на один рік, проте вона посилить захист чутливої ​​сільськогосподарської продукції ЄС.

Нагадаємо, пільговий режим торгівлі з ЄС діє із червня 2022 року та сприяє полегшенню важкої ситуації, в якій опинилися українські виробники та експортери внаслідок агресивної війни з боку Росії.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що продовження безвізу дозволить українським бізнесменам продовжувати експорт своєї продукції на ринки ЄС без обмежень у вигляді квот, мит та тарифів, відкриваючи нові можливості для українського бізнесу та сприяючи зміцненню економіки країни.

Хто закликає не допускати українську агропродукцію на ринок ЄС

Франція підтримала заклики Польщі до обмеження експорту сільськогосподарських продуктів з України до Європейського союзу.

Позиція Франції та Польщі покликана заспокоїти фермерів, які протягом останніх місяців неодноразово проводили акції протесту, зокрема виступаючи проти постачання дешевого продовольства з України

Одіозний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан переконаний, що Брюссель позбавляє європейських фермерів засобів до існування і закликав ЄС закрити ринок для української агропродукції.

15 вересня Європейська комісія вирішила не продовжувати заборону імпорту українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника до Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини. Її було запроваджено ще 2 травня замість відповідних односторонніх національних обмежувальних заходів у цих країнах, які Єврокомісія розкритикувала як неприйнятні.

Проте Варшава, Братислава й Будапешт потім самостійно ввели заборону, пояснивши це захистом своїх фермерів.

15 січня Міністерство сільського господарства Угорщини повідомило, що п’ять східних країн Європейського Союзу звернулись до Європейської комісії з проханням запровадити імпортне мито на зерно з України через нібито недобросовісну конкуренцію.

Як заявив міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський, Польща прагне запровадити механізм, "який би захистив польських фермерів".

За його словами, відкриття європейського ринку для агропродукції з України може в майбутньому "повністю дестабілізувати" як і польський, так і європейський ринки.

Сєкерський хоче, аби в постанові Європейської комісії про продовження безмитної торгівлі з Україною до червня 2025 року було положення, що дозволяє "регіональні захисні заходи".

Як повідомило Міністерство сільського господарства Польщі, заборона на імпорт української агропродукції діятиме до розробки відповідних захисних механізмів на рівні Європейської Комісії.

Зауважимо, попередній польський міністр сільського господарства Роберт Телус заявляв, що Польща не пустить Україну до Євросоюзу, якщо не буде вирішено питання експорту зерна, так як польське сільське господарство ніколи не переможе українське АПК. Втім, і після зміни уряду за результатами виборів, що пройшли в жовтні 2023 року, Польща на поступки Україні в цьому питанні поки не йде.

Україна прийме обмеження на торгівлю з ЄС, але Брюссель має заборонити імпорт російського зерна

Торговий представник Тарас Качка розповів, що Україна готова прийняти обмеження на торгівлю з ЄС, щоб розрядити запеклу суперечку з Польщею, але натомість закликає блок заборонити імпорт російського зерна.

"Можливо, на такий перехідний період… Керований підхід до торгових потоків між Україною та ЄС – це те, що нам усім потрібно. Що стосується пшениці, то не Україна створює проблеми для польських фермерів, а Росія", – сказав Качка.

Джерело фото: ua.depositphotos.com