ЄС продовжить пільговий режим торгівлі з Україною

Європейська комісія запропонувала продовжити ще на рік так звані автономні торговельні заходи — припинення дії імпортних мит, квот та заходів торговельного захисту щодо українського експорту до країн-членів ЄС.

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Про це 23 лютого повідомив пресслужба Єврокомісії.

"Це є продовженням незмінної підтримки економіки України з боку ЄС і допомагає пом'якшити складну ситуацію, в якій опинилися українські виробники та експортери. Основна мета автономних торгових заходів – підтримати Україну, але заходи також враховують стурбованість промисловості ЄС", — йдеться в повідомленні.

Зауважимо, що оновлені автономні торговельні заходи містять "прискорений захисний механізм для захисту ринку союзу у разі потреби". В ЄК пояснюють, що їх додали з урахуванням значного збільшення імпорту деяких сільськогосподарських продуктів з України до ЄС у 2022 році.

Наступний крок для пролонгації: розгляд Європейським парламентом та Радою ЄС для забезпечення плавного переходу від поточного режиму автономних торгових заходів до нового.

Нагадаємо, що загалом за підсумками 2022 року Україна відвантажила на ринки країн ЄС агропродовольчої продукції на $13,1 млрд, що склало 56% від всього аграрного експорту. Зокрема, за підсумками 2022 року Україна змогла оновити рекорд експорту замороженої малини попри вкрай складні умови роботи,

Також стало відомо, що Україна збільшила експорт органічної продукції до ЄС та Швейцарії на 13%.