Австралія на рік скасувала мита на імпорт з України

Цей захід є частиною пакету підтримки, озвученого прем'єр-міністром Австралії за підсумками візиту до Києва, і набрав чинності з 4 липня 2022 року.

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Відповідну заяву опубліковано на сайті Міністерства торгівлі та туризму Австралії.

Цей захід передбачає зниження тарифів з 5% до нуля терміном на 12 місяців на низку товарів, які виготовляються або виготовляються в Україні. Еквівалентні акцизам мита, наприклад, ті, що застосовуються до палива, алкоголю та тютюнових виробів, залишаться в силі.

Зазначається, що у 2021 році український імпорт до Австралії становив близько $122 млн.

"Такого роду заходи Австралії та інших міжнародних партнерів, які підтримують економіку України та розширюють торговельні можливості, життєво важливі для відновлення та реконструкції України у короткостроковій та довгостроковій перспективі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Єврокомісія скасувала мита та ПДВ на гуманітарну допомогу Україні.