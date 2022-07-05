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Австралія на рік скасувала мита на імпорт з України
Цей захід є частиною пакету підтримки, озвученого прем'єр-міністром Австралії за підсумками візиту до Києва, і набрав чинності з 4 липня 2022 року.
Відповідну заяву опубліковано на сайті Міністерства торгівлі та туризму Австралії.
Цей захід передбачає зниження тарифів з 5% до нуля терміном на 12 місяців на низку товарів, які виготовляються або виготовляються в Україні. Еквівалентні акцизам мита, наприклад, ті, що застосовуються до палива, алкоголю та тютюнових виробів, залишаться в силі.
Зазначається, що у 2021 році український імпорт до Австралії становив близько $122 млн.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Такого роду заходи Австралії та інших міжнародних партнерів, які підтримують економіку України та розширюють торговельні можливості, життєво важливі для відновлення та реконструкції України у короткостроковій та довгостроковій перспективі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що Єврокомісія скасувала мита та ПДВ на гуманітарну допомогу Україні.