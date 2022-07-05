Австралия на год отменила пошлины на импорт из Украины

Данная мера является частью пакета поддержки, озвученного премьер-министром Австралии по итогам визита в Киев, и вступила в силу с 4 июля 2022 года.

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Соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства торговли и туризма Австралии.

Эта мера предусматривает снижение тарифов с 5% до нуля сроком на 12 месяцев на ряд товаров, которые производятся или производятся в Украине. Эквивалентные акцизам пошлины, например, те, которые применяются к топливу, алкоголю и табачным изделиям, останутся в силе.

Отмечается, что в 2021 году украинский импорт в Австралию составил около $122 млн.

"Такого рода меры Австралии и других международных партнеров, которые поддерживают экономику Украины и расширяют торговые возможности, жизненно важны для восстановления и реконструкции Украины в краткосрочной и долгосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Напомним, что Еврокомиссия отменила пошлины и НДС на гуманитарную помощь Украине.