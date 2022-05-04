Австралія ввела санкції щодо депутатів РФ та сепаратистів псевдореспублік

Уряд Австралії запровадив цілеспрямовані фінансові санкції та заборони на поїздки ще на 110 осіб у відповідь на війну Росії проти України.

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Так, Австралія запровадила додаткові санкції щодо понад 70 російських політиків та понад 30 "чиновників" так званих "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки". Про це повідомило Міністерство закордонних справ Австралії.

У списках 34 представники сепаратистських угруповань Донецької та Луганської областей, які очолює Росія.

Також до списку потрапили ще 76 депутатів Держдуми РФ. Деякі з них голосували за резолюцію із закликом до президента Путіна визнати незалежність так званих "республік Л/ДНР", а більшість згодом проголосувала за ратифікацію одного або обох договорів про дружбу, співпрацю та взаємодопомогу між Російською Федерацією та так званими "республіками".

"Ці особи порушили суверенітет та територіальну цілісність України, затверджуючи державну владу над територіями України без дозволу уряду України", - йдеться у повідомленні.

Ще один депутат Думи, Олег Матвейчев, потрапив до списку за поширення дезінформації та пропаганди. Також до списку санкцій потрапив російський тележурналіст Володимир Соловйов.

Загалом Австралія запровадила санкції проти 812 фізичних та 47 юридичних осіб у відповідь на війну Росії.

Нагадаємо, що раніше у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну уряд Австралії застосував санкції до державних підприємств РФ.