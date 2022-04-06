США, Великобританія та Австралія домовилися про розробку гіперзвукової зброї

5 квітня лідери Австралії, Великобританія та США в рамках блоку AUKUS досягли домовленостей щодо спільної розробки гіперзвукової зброї.

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Як повідомляється на сайті британського уряду, країни також планують разом розробляти засоби радіоелектронної боротьби.

"Лідери Австралії, Великобританії та США (AUKUS) – прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та президент США Джо Байден – оцінили прогрес у рамках AUKUS. Сьогодні ми також зобов'язалися розпочати нову тристоронню співпрацю в галузі гіперзвуку та контргіперзвуку, а також засобів радіоелектронної боротьби", – повідомили у британському уряді.

Окрім цього, лідери держав-членів AUKUS домовилися розширити обмін інформацією у сфері оборонних інновацій.

"Ці ініціативи доповнять наші існуючі зусилля щодо поглиблення співпраці в галузі кіберможливостей, штучного інтелекту, квантових технологій та додаткових підводних можливостей", – йдеться у повідомленні.

Лідери AUKUS також залишилися задоволені ходом реалізації програми створення атомних підводних човнів для Австралії.

Таким чином, союзники співпрацюватимуть як у цій, так і в інших сферах.

Нагадаємо, про створення нового індо-тихоокеанського альянсу, до якого увійшли США, Великобританія та Австралія, у вересні 2021 року заявив президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден.

Цей альянс повинен дозволити країнам-учасницям розширювати спільний оборонний потенціал, включно з рішенням Австралії зміцнити свої ВМС підводними човнами з атомними силовими установками.

Рішення про створення індо-тихоокеанського альянсу під назвою AUKUS було ухвалено на спільному віртуальному засіданні за участю Джо Байдена, британського прем'єр-міністра Бориса Джонсона та його австралійського колеги Скотта Моррісона.