В мире появится новый военный альянс

15 сентября президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки формируют новый индо-тихоокеанский альянс в области безопасности, вместе с двумя другими англоязычными государствами — Великобританией и Австралией.

Как сообщает "Голос Америки", этот альянс позволит странам-участницам расширять совместный оборонный потенциал, включая решение Австралии укрепить свои ВМС подводными лодками с атомными силовыми установками.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Решение о создании индо-тихоокеанского альянса под названием AUKUS было принято на совместном виртуальном заседании с участием Джо Байдена, британского премьер-министра Бориса Джонсона и его австралийского коллеги Скотта Моррисона.

"Мы все осознаем первостепенное значение обеспечения долгосрочного мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Нам необходимо отслеживать как существующую стратегическую обстановку в регионе, так и то, как она может развиваться дальше", — заявил по итогам встречи президент Байден.

По информации Assoсiated Press, КНР уже не раз выражала недовольство по поводу того, что Джо Байден с самого начала своего президентства добивался того, чтобы сферы влияния в Тихоокеанском регионе оказались в фокусе внешней политики США.

При этом, как информирует издание, еще до объявления о формировании нового альянса представитель администрации США, на условиях анонимности заявлял, что идея такой организации продиктована необходимостью сдерживания геополитического влияния КНР. Он дал понять, что в цели AUKUS входит не противостояние какому-то одному государству, а сдерживание любых агрессивных амбиций в регионе.

В свою очередь, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон указал, что для трех демократических государств, каждое из которых располагает протяженным океанским побережьем и обладает значительным флотом, важно укреплять связи, особенно в тихоокеанском регионе, который, по словам Джонсона, геополитически "становится все более сложным".

В этой связи лидеры трех стран-участниц договорились более детально делиться друг с другом информацией о своем оборонном потенциале в таких областях как кибероперации, искусственный интеллект и противолодочная оборона.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон перед публикацией в Комплексном обзоре безопасности, обороны, развития и внешней политики на следующей неделе заявил о необходимости наращивания киберпотенциала страны для устранения угрозы внешних атак.

Напомним, в заключительной декларации, принятой по итогам саммита Организации Североатлантического договора, который состоялся 14 июня в Брюсселе, лидеры НАТО подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о том, что Украина будет членом Североатлантического альянса.